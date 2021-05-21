首例假消息遭收押！「新店煙火哥」報復車禍對象　狂發假確診傳單



記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

「新店煙火哥」33歲邱姓男子因先前與藍姓女子有車禍賠償糾紛，多次跑到藍女位在新店的社區附近施放煙火報復，不料，他在17日還製作藍女確診不就醫的「假消息傳單」，民眾見狀立即報警。警方查證確認為假消息，訊後將邱男移送台北地檢署偵辦，檢方20日向法院聲請羈押獲准，而這也是首例假消息遭收押的案例。

▲邱男移送畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事件經過，邱男2018年跟女友到宜蘭梅花湖遊玩時，騎乘遊園電動車時不慎撞到前方的藍女，而邱男與女友當下就帶人送醫，並於事後包了3600元的紅包，展現誠意想和解，惟藍女又索討6萬元，讓邱男認為自己被敲詐，便跑去藍女所住的社區旁放煙火宣洩情緒，事後藍女也不甘示弱提告。根據新店警分局表示，邱男過去已被依《社會秩序維護法》函送8次，每次簡易庭裁罰約1萬6000元，之前消防局也有開過2張3萬元罰單，前前後後罰金超過18萬。

然而，邱男即便繳納罰金給國庫，仍是不放過藍女，今年5月17日他竟在新店區中興路沿途發放傳單指稱「藍女確診不就醫」，民眾拾獲後察覺有異，立即向警方報案。警方查證，該傳單內容為假訊息，且涉嫌公布他人個資，訊後將邱男依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《個人資料保護法》以及恐嚇、妨礙名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押，法院20日審理後裁定收押。

▲邱男沿路發放藍女確診假消息傳單。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，台北地檢署也表示，20日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，已由檢察長指派主任檢察官2名及檢察官12名成立專責小組，劃分責任區以迅速即時掌握散播假訊息情資，從嚴從速查緝散播有關疫情假訊息之刑事案件，以遏止假訊息擴散，因而造成民眾之恐慌及社會不安。

另外，台北地檢署呼籲，對於恣意散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，造成社會不安、民眾恐慌搶購等足生損害於公眾或他人之情事，將透過已啟動之查緝民生犯罪聯繫平台，主動與警政、消費者保護、公平交易、移民署等相關主管或權責機關密切聯繫，積極配合各地稽查狀況，對散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，將依法從嚴從速查緝；若有涉及違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧等，將交由警方依法裁罰。