苗栗「京元電子群聚風暴」擴大！　累計已有45員工確診

▲京元電子群聚風暴擴大，竹南鎮長方進興到廠區進行了解，並提出5項訴求。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣竹南鎮更爆發上市公司「京元電子群聚案」，病毒在移工宿舍內快速傳播，今（3日）苗栗新增的本土34例各案中，就有32例全來自京元電子；苗栗縣府統計，目前京元電群聚風暴仍止不住、持續擴大中，累計至今已有45名員工確診。

據了解，京元電子群聚於1日爆發，當時只有2名菲籍移工確診，不料2日風暴持續延燒，採檢出11人確診，包括10名移工、以及1名本土員工；對此，京元電也緊急請來醫療團隊進駐，並針對全公司7300名員工採檢，今風暴持續擴大，再增32人確診，累計共45人染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對確診者足跡，縣長徐耀昌也公布京華群聚案確診移工「經常出入地點」，包括竹南鎮APBar熱壓三明治廚房、菲籍購物商店、全家京華店、甲一便當、7-11展宏門市、7-11布洛互門市、RJ supermart、QQ House等，提醒民眾注意。

關於京元電子群聚案，苗栗縣府表示，自2日下午起醫院團隊已進駐協助採檢快篩，將篩檢全公司共7300名員工，截至今上午11時，已經採檢快篩368人，陽性8人，陽性率2.2%，PCR195人，今日後續預估還要篩檢2000人次。