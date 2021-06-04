日擬贈台1000萬劑AZ疫苗！　急診醫哭了：可望達人口60%群體免疫

▲日本前首相安倍晉三是捐贈疫苗的幕後推手。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

日本政府決定將多出的124萬劑AZ疫苗供應台灣，預計今天運抵。而有媒體報導透露，日本後續還會捐贈總量高達1000萬劑的疫苗給台灣。對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學看到新聞濕了眼眶，發文說「「以至少接受一劑原則，可望達到人口60%基本群體免疫的門檻。」

日本將供應台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗（即AZ疫苗）。日本航空將於今天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。《朝日新聞》引述不具名官員指出，除了這124萬劑AZ疫苗，日本接下來將繼續分批提供疫苗給台灣，總數尚待決定。

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文「不知道為什麼，看到這則新聞我的眼眶竟然濕了」，指出若真的有總數 1000 萬劑的 AZ 疫苗，加上原本預期要來的疫苗，以至少接受一劑原則，可望達到人口 60% 基本群體免疫的門檻，雖然不能完全防止感染，但可以大大降低演變成重症的機率，大規模施打後可以挽救許多人的生命。「謝謝日本的即時援助，在這場與世紀病毒艱難的戰役中，讓我首次看到戰勝的契機和曙光！」