苗栗確診翁自駕採檢還趴走市場　縣府神隱足跡也搞「校正回歸」

▲縣府公布的苗栗足跡圖地點曾出現誤植，之後才以紅字校正錯誤。（圖／翻攝臉書，下同）

記者林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，本土案例接連激增，指揮中心宣布3日新增364例本土確診、校正回歸219例，總計585例，苗栗則新增34例，其中京元電竹南廠確診就有32例，引發外界嘩然，但縣府3日卻未召開記者會，而就連公布的足跡表也出現錯誤，讓民眾全看傻了眼。

苗栗縣竹南鎮更爆發上市公司「京元電子群聚案」！苗栗3日爆增34名例本土個案，其中就有32例來自京元電子，另外兩例則來自先前的泡茶群聚案，而經縣府統計，目前已有45名京元電子員工確診。不過，儘管苗栗本土確診創下單日新高，縣府卻未在當天召開記者會、疫情說明直播，就連最後公布足跡時還一度將地址填錯，直到網友發現後才趕忙更正。

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此外，除了京元群聚以外的兩名確診個案分別為案9865、案9987，而案9865，為66歲無業男性，是案6532造橋案匡列的接觸者，送醫院採檢新冠病毒核酸檢測(PCR)陽性確診後，收至縣內的責任醫院，目前匡列同住接觸者1人，PCR陰性，居家隔離中。

案9987，為60歲男性工人，為案5430造橋案匡列的接觸者，送醫院採檢新冠病毒核酸檢測(PCR)陽性確診後，收至縣內責任醫院，目前匡列接觸者7人，送醫院採檢新冠病毒核酸檢測(PCR)採檢，居家隔離中。

不過，令人訝異的是，案9865為先前案6532的接觸診，本應在家中執行居家隔離，但從公布的足跡表可見，他不僅自駕前往醫院採檢，還在採檢後跑去黃昏市場趴趴走，誇張的行徑讓外界感到相當誇張。