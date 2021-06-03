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【廣編】防疫宅生活提案！3M無痕五感美學登場　達人接力施展無痕收納術

▲▼3m,無痕五感美學,無痕收納術。（圖／3M提供）

▲3M無痕五感美學，宅在家的美學提案，打造屬於你的舒適工作空間。

圖、文／3M提供

曾有研究顯示舒適的居住環境有助提升生活的幸福感，全民防疫宅在家，隨著待在家的時間拉長，不妨利用難得宅在家的時間，好好收納佈置，打造屬於自己的「室內」桃源！  

3M無痕提出增加幸福感的宅生活提案，客廳、廚房、視訊辦公的書房或房間，以及衛浴空間，每個空間都有不同的收納技巧，整個家的收納都能用3M無痕一手包辦，且來去不留痕不需擔心牆面受損，輕鬆打造最舒適的宅空間！

為幫助民眾增加居家收納布置靈感，3M無痕以人體五感為出發點，打造「3M無痕 五感美學」無痕收納術系列活動，邀請各方達人接力示範分享，如何依循聽覺、味覺、視覺、觸嗅覺的感官需求，施展各式空間的無痕收納術。合作達人橫跨知名藝人、廚藝專家、收納達人及親子部落客等，讓宅在家的全民防疫期間，都能輕鬆透過3M無痕系列一起居家DIY，除了乾淨清爽，在家也要儀式感滿滿，一起宅在舒服的家裡好好做防疫！

「3M無痕　五感美學」活動起跑，除了可至Command無痕粉絲團參考各式布置巧思外，想了解更多收納佈置靈感及產品資訊，請參考Command無痕產品網站：http://go.3M.com/4wMM

更多「3M無痕五感美學」活動：https://reurl.cc/W3E5A9

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