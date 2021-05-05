母親節家電祭優惠　Dyson吸塵器現省1萬元　空氣清淨機直降3千

▲母親節各家電業者均祭出優惠。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節即將來臨，家電業者也把握最後一波推出旗下優惠，Dyson推單品降價1萬元，在廚電市場持續熱賣的飛利浦，針對此波檔期祭出氣炸鍋、萬用鍋優惠活動，購買特定機型就送果汁機、內鍋配件、1,000元超商禮券等贈品，而3M則針對新推出的美型空氣清淨機，直接對於特定通路撒下直降3,000元的特惠價。

飛利浦在台當家廚電包括氣炸鍋、萬用鍋，主打免顧火與省時的優勢，持續在市場上熱賣，母親節自然呼叫「減輕媽媽辛勞」，近期針對此兩款產品推出贈品回饋，購買特定產品包括氣炸鍋HD9642，加送專用3配件與1,000元7-11禮券；買萬用鍋HD2195送不銹鋼內鍋與1,000元7-11禮券；買萬用鍋HD2143、HD2140、HD2136、HD2133送特定果汁機。

▲購買飛利浦金小萬萬用鍋送不鏽鋼內鍋。

居家品牌3M，則睽違數年再推全淨型空氣清淨機種FA-V300/ FA-V500，有別於大部分空氣清淨機質感白外觀，新產品採用石墨黑和霞光銅色調設計，強調美型，搭配品牌特有專利濾網，主打廚房油煙、甲醛、灰塵汙染過濾，母親節檔期針對特定網購通路，推出直降3,000元優惠價，並加送氣泡水機。

▲3M特定通路直降3,000元。

Dyson官網也推母親節優惠，5／10前Dyson V11 Fluffy+吸塵器直接現折一萬，原價26,900元，特價16,900元，而夏天使用的Pure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機TP00，也祭出原價23,500元，下殺13,999元的特價，直接現省萬元還送濾網。

▲Dyson推特定單品直接特價省1萬元。

空氣清精機品牌Blueair，在母親節推出「指定款買大送小」優惠，消費者購買旗艦款HealthProtect 7系列，滿萬現折500元；購買頂級款7470i或7770i，再送小坪數的JOYS空氣清淨機；X90i經典系列則送最高近萬元濾網，約2年期間都不用再額外購買。

▲Blueair空氣清淨機則有買大送小方案。

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