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【廣編】3M無痕20週年創意生活美學特展

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▲3m。（圖／3m）

【廣編】

圖、文／3M提供

端午節過後是居家換季收納的重點時期，而講到收納不殘膠，就絕對會想到3M的品牌印象，而3M無痕TM今年滿20歲了，除了不斷秉持如何改善消費者的使用痛點為出發點，推出升級版膠條。且在產品設計上由居家收納延伸為居家美學收納概念。

為歡慶3M無痕TM在台20週年，此次於端午節連假6月7日到6月9日、7月7日到7月8日共五天，在松山文創園區舉辦『3M無痕TM20週年創意生活美學特展』，現場除了有情境收納運用、AR互動即時體驗居家收納美學佈置，更同時也歡慶松菸80週年，特別獨家限定推出3M無痕TM在台20年來第一次全品項66折起，滿百抽千的超狂優惠。

 首次於松山文創園區舉辦『3M無痕TM20週年創意生活美學特展』，看中現代人，對於居家收納不再單純只是為了居家整潔，更注重收納兼具居家美學，讓家的空間多點文化與多元風格的呈現，營造一個融合家居藝術、文化創意、生活時尚於一體的理想生活新場域，於此次展覽中可體驗『廚房生活美學』、『時尚收納概念』、『衛浴清透概念』、『體驗式收納』；而在現場也展示了最新一代的AR虛實體驗技術設備，可以全方位呈現居家設計效果，讓消費者現場體驗自我居家設計風格。

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關鍵字：3M,無痕

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