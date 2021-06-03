LIVE／新北累計確診破4千例！今增265本土　侯友宜親上火線說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，國內新增364例本土個案、校正回歸本土個案219例，總計585例，新增17例死亡，以新北市增加265例最多，截至3日，新北市累計確診達4212人。對此，新北市長侯友宜召開防疫記者會說明防疫最新進度，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）