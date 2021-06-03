台江大道3死車禍！「娃娃機械爪小開」慘死　麥拉倫燒到駕駛座不見

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道今（3日）凌晨再傳死亡車禍，29歲的侯男駕駛千萬超跑麥拉倫，與駕駛馬自達的陳男（65歲）發生擦撞，兩車當場起火爆燃，侯男、陳男及陳男妻子3人逃生不及當場死亡。警方調查，死者侯男在中洲寮娃娃機械爪子工廠上班，當時應是下班返家，不料途中竟發生死亡意外，目前確切事故原因仍尚待釐清。

▲台江大道凌晨傳出3死車禍，兩車碰撞後隨即起火燃燒。（圖／記者林悅翻攝）

路口監視器畫面拍下，3日凌晨4時11分許，侯男駕駛麥拉倫沿著台江大道三段往西行駛，在接近海佃路三段路口時，與開著馬自達小客車、載著妻子的陳男發生猛烈碰撞，兩車雙雙彈開，隨後爆出火光、劇烈燃燒，兩車內3人逃生不及，均燒成焦屍慘死；事後警消獲報到場，花了16分鐘才控制火勢，但3人皆被嚴重焚燬，麥拉倫更是成了一團廢鐵，連駕駛座都難以辨識。

初步調查，麥拉倫跑車侯姓駕駛人（住台南市安南區）已婚，案發時係由安南區中洲寮娃娃機械爪子工廠下班返家途中，行經台南市安南區台江大道三段溪心寮高分10右1電線桿旁時，涉嫌由後追撞陳姓男子所駕、搭載陳姓妻子的馬自達小客車，兩車起火燃燒致3人死亡，雙方無法檢測酒測值。

馬自達自小客車陳姓司機夫妻2人（台南市安南區人）係從事漁塭養殖業，案發時係自金華市場買賣後返家途中。初步研判，肇事雙方互不認識，本案為後車輛追撞前車輛後，兩輛車車體燃燒造成駕駛人逃生不及死亡，死者陳男子女接獲通知趕到現場，見到父母雙亡忍不住悲痛落淚。由於兩車嚴重燒毀，相關跡證難以辨認，且路口監視器距離太遠，無法看清車禍是如何發生；目前雙方家屬巳完成指認，正報請檢察官相驗查處，現真正肇事原因及相關責任正由檢警調查釐清中。

▼侯男駕駛的麥拉倫燒到連駕駛座都看不見。（圖／記者林悅翻攝）

▼馬自達內的陳姓夫妻逃生不及慘死。（圖／記者林悅翻攝）