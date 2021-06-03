　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本不怕惹怒中國！「疫苗外交」豪捐台灣AZ疫苗　親中派議員也支持

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相菅義偉昨（2）日出席COVAX疫苗高峰視訊會議時，親口證實將會於6月下旬將日本政府獲取的阿斯特捷利康（AZ）疫苗3千萬劑提供給台灣與COVAX，儘管尚未說明確切數量，卻使日本國內超過9成民眾支持此項決定，認為是「日本對台灣報恩的機會」，就連親中派議員也無人反對。

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

根據日媒《ANN》、《每日新聞》報導分析，日本與AZ簽約年內取得1億2000萬劑疫苗，菅義偉的此項決定其實不單僅止於人道救援，更重要的是如何透過「疫苗外交」，為日本的國際地位扳回一成，且針對中國的疫苗「大外宣」進行絕地大反攻，從戰略上在每個層面積極防堵中國勢力。

網路電台節目《蔻蔻早餐》周玉蔻今（3）日訪問日媒產經新聞台北支局長矢板明夫，他向周玉蔻表示，其實日本國內超過9成的民眾皆一致支持政府送台灣AZ疫苗一事，不僅政治界罕見地一面倒支持，就連親中派議員也深刻清楚，若太過於親近中國，其實選民是不太會買單的，因此也不反對此項決議。

有消息指出，台灣當局期盼日本政府能於6月中旬後提供AZ疫苗，雙方正在為此進行協商。據悉，菅義偉為求提升日本國際形象，宣布捐出8億美元給COVAX，累計捐款為10億美元，僅次於美國捐出的25億美元。

另外，《產經新聞》在專欄指出，台灣與日本是「患難見真情」的鄰居，過去雙方在面臨急難時皆會即時伸出援手，包括311大地震時台灣最快捐善款給日本，以及去年疫情爆發時中國管制口罩出口，台灣捐贈約200萬片醫療用口罩給日本，緩解日本國內的口罩荒，而今是「報恩的良機」，期盼日本政府能儘速且捐較多疫苗給台灣。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
京元電39人確診！　曾玟學爆：公司禁員工戴醫療口罩
快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾到總統府抗議
颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨
最高補貼3萬！4申請條件出爐　一張圖看懂
疫苗施打順序　前台大醫喊學習「英國大膽賭注」：似乎賭對了
快訊／中和印刷業爆8人確診！　57人全住工廠2樓宿舍
文大爆群聚多人確診！　校長喊話：請大家保護自己
全智賢結婚9年爆婚變！　分居已經半年
麥拉倫3死駕駛小開身分曝！　大火燒到車體消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本解散國會與大選時機　日媒推測帕運後機會高

日擬「直接提供」台灣AZ疫苗！　日網讚爆：當然要優先給真朋友

日疫苗援台90%挺爆！矢板明夫曝「試水溫內幕」　中國擋不住

日媒：應日本政府強烈要求　G7峰會聲明擬寫入「支持今夏辦東奧」

金融時報：拒普篩、不敢「逆時中」　2問題擊潰台灣抗疫防線

日本不怕惹怒中國！「疫苗外交」豪捐台灣AZ疫苗　親中派議員也支持

新婚夫妻「6個月睡壞3張床」　換姿勢就塌了！公婆傻眼急訂水泥床

甘肅馬拉松21死值得警惕！冰雹這樣用變「盛讚」　運動動詞很重要

美將向全球釋出8千萬劑疫苗　國務卿：最快3日宣布「不扯政治」

2男「腰間纏200公斤巨蟒」騎車！　危險景象嚇壞路人道歉曝原因

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

日本解散國會與大選時機　日媒推測帕運後機會高

日擬「直接提供」台灣AZ疫苗！　日網讚爆：當然要優先給真朋友

日疫苗援台90%挺爆！矢板明夫曝「試水溫內幕」　中國擋不住

日媒：應日本政府強烈要求　G7峰會聲明擬寫入「支持今夏辦東奧」

金融時報：拒普篩、不敢「逆時中」　2問題擊潰台灣抗疫防線

日本不怕惹怒中國！「疫苗外交」豪捐台灣AZ疫苗　親中派議員也支持

新婚夫妻「6個月睡壞3張床」　換姿勢就塌了！公婆傻眼急訂水泥床

甘肅馬拉松21死值得警惕！冰雹這樣用變「盛讚」　運動動詞很重要

美將向全球釋出8千萬劑疫苗　國務卿：最快3日宣布「不扯政治」

2男「腰間纏200公斤巨蟒」騎車！　危險景象嚇壞路人道歉曝原因

台江大道麥拉倫追撞！魚塭夫妻成焦屍慘死　女兒到場悲痛哭癱

「男友太小」行房沒感覺！　離婚3寶媽內診檢查…女醫生秒懂了

快訊／大同分局女警染疫　10天後再爆1警員確診

快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾快閃總統府抗議

彩雲颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨

美洲資格賽／4強賽程出爐　美國、委內瑞拉有奪冠優勢

勞斯萊斯Phantom慘遭義大利海關扣押　只因內裝用了這動物的皮

苗栗「京元電39人確診」！曾玟學爆「公司禁員工戴醫療口罩」

郭台銘買BNT遲早見分曉　她點破這個問題才是「民怨」來源

棒協棄打5搶1　登日本熱門新聞！日網友讚賞英明的決定

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

人為外洩病毒理論若成真重創全球！比車諾比核災強10倍

美8千萬劑疫苗將釋出　國務卿：最快3日宣布

日本擬提供台灣疫苗 日媒籲儘速多供應以報恩

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

沒興趣買中國疫苗！瓜地馬拉支持友邦台灣

直擊「大規模打完疫苗」美國現況！一堆人無罩

莫德納將產劑量減半疫苗！仍可防變種病毒

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

熊出沒！她衝刺「推牠下圍牆」紅了

日本不怕惹怒中國！親中議員支持捐台疫苗

墨西哥天坑突暴崩！2天「直徑長大50公尺」

大邱市自購輝瑞疫苗　南韓政府下令禁用

夫妻6個月睡壞3張床　換姿勢就塌了

更多熱門

相關新聞

日擬提供台灣AZ疫苗！日網讚：當然要優先給真朋友

日擬提供台灣AZ疫苗！日網讚：當然要優先給真朋友

台灣本土疫情爆發卻遲遲無法取得足夠的疫苗量，日本當局基於台日互助關係與人道理由，決定向台灣提供部分AZ疫苗，目前已經和英國藥廠AZ協議，最快6月底便能實現。日本政府也透露，雖然一開始有意透過COVAX進行調度，但最終決定和藥廠協商，採取直接提供疫苗給台灣的方式。對此，日本網友也大表贊成，更呼籲日本政府動作越快越好，必須盡快協助日本的「友好國」。

日疫苗援台內幕曝光！中國擋不住

日疫苗援台內幕曝光！中國擋不住

日媒：G7聲明擬寫入　支持今夏辦東奧

日媒：G7聲明擬寫入　支持今夏辦東奧

金融時報：台灣拒普篩、不敢「逆時中」

金融時報：台灣拒普篩、不敢「逆時中」

土城養護中心33人確診！越籍女求救卻被刪文

土城養護中心33人確診！越籍女求救卻被刪文

關鍵字：

影音日韓要聞世界疫情日本菅義偉台灣AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面