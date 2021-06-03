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金融時報：拒普篩、不敢「逆時中」　2問題擊潰台灣抗疫防線

▲▼疫情 防疫 醫護人員 臺大醫院 疫病門診。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 臺大醫院疫病門診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣5月中爆發社區感染，本土個案迅速增加，一年多來抗疫模範國的形象破滅，引發外媒探討背後原因。英國《金融時報》1日刊登評論指出，過去16個月來全球各國的慘況如今正在台灣上演，直指當局浪費自他國吸取教訓的機會，更將本土爆發的最大原因指向欠缺普篩、不敢「逆時中」。

《金融時報》資深兩岸記者席佳琳（Kathrin Hille）以「為對抗第一波大爆發，台灣必須改弦更張」為題撰文表示，當新冠病毒首次在中國被發現，台灣以SARS經驗實施一系列邊境管制、檢疫及接觸者追蹤措施，表現幾乎較其他任何國家都要好，但前疾管局局長蘇益仁表示，「中央疫情指揮中心過去一年沒有認知到提前準備的必要。」

▲▼新北板橋江子翠1200坪巨型篩檢站啟用。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 新北板橋江子翠1200坪巨型篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）

文中指出，篩檢失手為疫情爆發的重要因素。指揮官陳時中拒絕使用快篩進行大規模篩檢，堅持使用準確性較高但需時較久的PCR檢測，同時反對市場上對快篩工具效力的研究與建立庫存，導致試劑短缺，各縣市篩檢準確度也出現落差。

衛生當局直到上周才下令國家實驗室，針對不同快篩工具進行實驗，以確認何者最為準確，實則這些資訊早有其他國家過去一年來的經驗可參考。上述原因都造成檢測塞車，也使得指揮中心無法準確判斷病毒如何快速傳播。

醫學專家也表示，本土疫情爆發前，台灣將輕症患者送往設備最好的醫院，造成醫院不堪負荷，沒有準備好短時間內收治大量重症患者。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲ 外媒指出，台灣衛生專家不敢逆時中 。（圖／指揮中心提供）

席佳琳接著提到，引爆台灣疫情的另一因素「似乎是文化問題，甚至是個人問題」，由於陳時中長期以來抵禦病毒的傑出表現為他贏得權威，以至於多數公衛專家不敢「逆時中」。蘇益仁說明，「人們意識到，逆時中不會有好結果，使地方官員不願採取行動。」

台灣過去一年的最大優勢為詳細疫調，有效阻止早期的小規模爆發，眼下卻已無法發揮作用，衛生當局被疫情規模與速度壓垮。台灣成功控制病毒一年的事實無法否認，但疫情大流行的本質即為挑戰世界上所有公衛生系統的臨界點。

文末指出，台灣現在需要一套不同的做法。儘管嚴格固守程序有助在初期遏制疫情，速度與彈性才是現下的關鍵。在軟性封鎖之下，台灣過去2天日增病例數下降，疫情似乎出現轉機，政府也不再反對企業對員工進行快篩，將使廣泛篩檢更加普遍，但還有很長一段路要走。蘇益仁坦言，「我擔心我們看見的只是冰山一角。」

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