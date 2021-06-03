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29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後「現況淒慘」苦嘆：希望找個工作

▲▼ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

▲信小呆爽中億元大獎，獲封中國錦鯉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一位網名叫「信小呆」的29歲女孩，在2018年10月爽中價值高達1億元人民幣（約新臺幣4.5億元）的支付寶大獎，獲封「中國錦鯉」的稱號，之後她立即辭掉高薪穩定的工作，開始環遊世界。2年多過去，她近日再次現身談現況，不過現在她已經從天堂掉到了地獄。

這份支付寶豪華「錦鯉」獎品有各種旅遊和體驗的免單服務，包括了一系列酒店住宿、機票、餐飲券、景點門票等。但這份豪華大獎，雖然獎項豐富，但是卻「限時1年內要兌獎」，由於她有穩定的工作，在中獎不久後還是為了「限時優惠」決定把工作辭掉了。

2年多過去，近日在網上流出一段信小呆本人的自曝影片，從她的描述來看，所謂的「中1個億」似乎是外界誤讀。另外，錦鯉獎品不同於所謂彩券那種現金獎，更像是各種服務的優惠券，在享受的過程中還有相當一部分內容要自己付錢，信小呆總結，總體來說現在過得「不太好」。

信小呆透露，中獎當月，自己就辭掉了IT工作，並辦好護照準備環遊世界，「的確，自己隨後跑了很多國家，可也花光了20多萬人民幣（約新台幣87萬元）。」她感嘆，錦鯉獎品都是一次性消費，而且需要在1年內兌完，和外界想像得並不一樣。

談及現狀，信小呆坦言，現在自己查出來罹患憂鬱症，馬上30歲了還是沒錢沒工作，現在就是想找個合適工作。她最後表示，普通人應該不斷提升能力，這樣即便是未來遇到「天上掉餡餅」的好事，也有能力接得住。

▲▼ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

▲信小呆得了憂鬱症。（圖／翻攝自微博）

出生於1992年的信小呆在獲獎之前擁有一份穩定工作，在一家大陸國企從事IT工作，當時中獎後就毅然決然地選擇了辭職，開始她的「環球旅行」。不過，才過半年，媒體就曝光，她已經把信用卡刷透支，財務也出現困難。

當時，信小呆曾解釋，「有的地方是包來回機票但不包住宿，有的地方包了住宿卻不包飲食，因此不免要自掏腰包！」她苦嘆，尤其將工作辭掉後，還要付這些錢實在是很難負擔，之前就曾在阿拉斯加乘坐遊輪的時候，信用卡直接透支，讓她上得了船，卻沒辦法支付下船的費用，一時場面有夠尷尬。

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