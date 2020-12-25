北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

▲支付寶、微信APP都被大陸官方點名進行改造。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官方近期除積極整頓「平台經濟」，針對人口老齡化，工信部於25日宣布，將於明年1月起，優先對8大類115家網站、6大類43個App進行「適老化及無障礙改造」，解決特殊群體在使用新技術時遇到的困難。

大陸工信部副部長劉烈宏指出，「互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動」為期一年，將於明年1月起進行，著力解決老年人、殘疾人等特殊群體在使用「互聯網等智能技術」時遇到的困難。

▲大陸工信部推動首批適老化改造APP名單。（圖／取自新京報）

在首批改造的APP名單，包括騰訊旗下的微信、QQ等社交通訊軟體，還有騰訊新聞、新浪微博等新聞APP，以及阿里旗下的淘寶、支付寶，和京東、抖音、百度、滴滴出行等多款各類型APP。

大陸工信部表示，針對老年人，要推出更多具有大字體、大圖標、高對比度字等功能特點的產品，鼓勵更簡單方便的操作模式，並提升方言識別能力；另對於視力、聽力、肢體障礙人士，大陸官方只提出要做相應改善。

據《新京報》報導，大陸三大電信營運商已承諾，65歲以上老年人撥打客服電話時，將不再需要經過語音，即可直接進入人工客服服務。線下門市也將為老年人提供更多的特殊通道和愛心座位等服務。

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