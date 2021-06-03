交換食材驚見蟑螂！網紅嚇呆「這是地獄」…網揭真面目：一隻3000

▲網紅收到「不明巨大蟑螂」，嚇到直呼「這是地獄吧！」。（圖／翻攝自YouTube／Julia 咪妃，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少人喜歡玩交換禮物，可以跟三五好友聚在一起，還可以玩玩小遊戲增進感情。YouTuber黑羽近日就舉辦「天堂與地獄火鍋料理」，邀請參加的人準備一道「天堂食材」和「地獄食材」與其他人交換。其中，咪妃就抽到了他的天堂食材，不過這道食材不僅讓她半夜嚇到驚醒，貌似蟑螂的模樣更是讓她驚呼「這是地獄吧」！

YouTuber黑羽日前舉辦「天堂與地獄火鍋料理」，邀請眾好友一同交換食材。而參加者之一的咪妃就在個人頻道公布了她所抽到的「天堂食材」和「地獄食材」，其中，地獄食材為華森所送的榴槤。雖然咪妃表示，她很喜歡吃榴槤，不過華森的要求為將榴槤放進火鍋「泡來煮」，以至於她吃完後，馬上就露出嫌惡表情，直呼「有點臭臭的、像燃燒不完全的塑膠」。

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▲「榴槤鍋」味道奇特。

咪妃接著公布黑羽的天堂食材，只見一個桶子內似乎裝著好幾隻「活體」，半夜時還不斷活蹦亂跳的發出聲響，將她給嚇醒。之後，咪妃鼓起勇氣將好幾隻貌似蟑螂的超大生物倒進水槽清洗，並直接下鍋烹煮，但因牠們不段彈跳掙扎，恐怖的模樣也讓她嚇的驚呼「這是地獄吧」！

▲咪妃的「天堂食材」為3隻蝦姑。

事實上，黑羽也在打電話給咪妃時解釋，他所送的未知生物其實是一種叫「蝦蛄」的海鮮。而咪妃也在親自品嘗後表示，蝦蛄的肉質Q彈，甚至帶有甜味，讓她相當驚艷。影片曝光後，許多網友也紛紛留言，「蝦蛄是很好吃的食材，不過生的，沒處理過的話真的會哭」、「地獄變天堂天堂變地獄」、「蝦蛄很貴欸，好一點的一隻3000」。

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