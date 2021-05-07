快訊／吃大蟑螂油飯配發霉菜！貴族學校遭爆堅持不換廠商背後原因

記者羅婉庭／新北報導

民進黨團新北市議員廖宜琨7日召開「營養午餐加料給學生進補，校方經由採購進行利益輸送？教育局卻仍查無不法？」並邀請學生家長到場，指控三峽辭修高中收取高額學費及黑心餐食供學生用餐，經家長追查發現，學校執行董事涉嫌利益輸送。校方回應，內部正在開會討論、消化資訊，對於餐飲品質不方便回應，事後將統一說明。

▲三峽貴族學校餐飲遭爆給學生吃黑心食品。（圖／廖宜琨辦公室）

一名家長哭訴，住宿學童多次反應，三餐份量極少、衛生品質差，配餐豆漿「每喝必拉」，且一週餐食中只有一顆雞蛋，學生時常反應餓到頭暈，一餐卻要80塊。經家長追查，廠商廚房湯勺、鍋子非常髒，甚至積垢生鏽，反應多次校方卻置之不理，即使學生吃不飽，校方也不允許學生叫外送。

廖宜琨指出，新北市長侯友宜上任以來非常注重食安與教育，不該是侯友宜在前面衝，教育局在後面擺爛，家長及學生不斷投訴，卻僅收到「已轉交本府教育局辦處，市長非常關心」等罐頭式回覆，更引發家長憤怒。





▲三峽貴族學校餐飲遭爆給學生吃黑心食品。（圖／記者羅婉庭攝）

劉姓家長代表指出，在今年3月初就爆發，教育局進發函要求學校限期改善，但事後並無改善；他更爆料，該校的創辦人是前監察院長陳履安，其家族經營私校多年頗受好評，才將孩子送到該校就讀，也因該校為住宿型學校，收費昂貴要求嚴謹，才讓家長感到放心。

該家長指出，自108年度起衞姓執行董事干涉校務之後，先後將原營養餐食業者及學校廚房廚工解約，後從外委託廠商居間引薦食材採購商回頭承包校內餐食的食材採購，再將學校餐廳另找自己人擔任要職，企圖隻手遮天，再家長們追查之下發現，該校原先委託之公司前負責人竟是衛姓執行董事，已嚴重違反利益迴避原則，是否苛扣學生三餐品質進行利益輸送，教育局應該立即介入調查。

教育局體教科科長魏佳瑜表示，目前就書面資料分析中，也會請相關專業人員一同分析，並以專案方式查察，衛生、教育應同時處理，衛生單位將會介入，共同釐清問題。

在媒體追問之下，魏佳瑜坦言，教育局在4月初就以收到大批陳情，大多是反應餐點份量、衛生品質問題，衛生局前往學校查察，但教育局至今並未去學校查看。

衛生局表示，4月29日已派員至辭修高中依食品良好衛生規範準則前往稽查，針對部分環境不符規定處如牆壁不潔、髒汙及排風口不潔等，已責令業者限期改正，倘複查仍不合格，可依違反食安法第8條處6萬元以上2億元以下之罰鍰。另現場亦抽驗相關產品送驗，後續如檢驗結果不符規定，將依法處辦。

廖宜琨指出，營養午餐是學生一天中最期待的一餐，但卻在油飯中發現大隻蟑螂，還有學生發現吃到的青菜是發霉腐敗的。他指出，讓人質疑私立學校收費昂貴，其營養午餐製作過程與環境為何如此惡劣？更痛批校方與教育局根本是不顧學生營養衛生嚴重失職，其中是否涉及採購弊案，教育局也應該立即介入調查。

廖宜琨表示，三峽辭修高中是新北眼中的貴族學校，長期讓學生吃爛菜，食物發霉更是家常便飯，更誇張的是還有完整的大蟑螂被包在油飯裡面，學校廚房環境更是令人憂心。此外，廖怒斥，自108年起，學校在衞姓執董到任至今已撤換多位校長、總務、學務、會計各級主管及老師等20多人，學生家長多次向老師投訴餐食品質拙劣，但所有老師受到高層壓力更是三緘其口，因此，家長們轉向新北市教育局舉報學校惡劣行徑尋求協助，但只收到罐頭式的回覆來應付，讓人質疑。

辭修高中校長張凱智回應，學校正在消化相關資訊，目前開會中，還需要一點時間，至於營養師的部分，學校已經有在徵聘了，最快下週就會到校。