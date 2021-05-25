快訊／潑蟑討1550萬債遇高層警餐敘　4男1女喊「完蛋了」下場曝

▲吳安永(右)等4名男子在義警聚會的餐廳潑蟑郎被起訴恐嚇、強制等罪嫌。（合成圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

雙北市警局長5月初在與義警餐會時，突然有4男1女帶著買來的活蟑螂到大廳潑灑，頓時小強爬滿地，嚇壞餐廳員工和客人，潑蟑嫌犯驚覺現場有警察聚餐，逃逸途中直呼「完蛋了」，事後落網坦承要向餐廳老闆追討1550萬元債務，台北地檢署25日依強制、恐嚇等罪起訴4男，1女則交由少年法庭審理。

警方調查，26歲的男子吳安永受蔡姓男子委託，向台北市鉅星匯餐廳老闆吳政男討債1550萬元，蔡男並承諾事成後可分3成給吳安永，吳安永曾打電話要求吳政男出面解決，但之後沒有下文。

▲餐廳大廳出現數千上萬隻蟑螂嚇壞客人和員工。（圖／資料照）

吳安永為了討債分潤，決定找蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱幫忙，先在5月3日下午，花1萬多元買了3袋、共1萬隻蟑螂，晚上分頭前往鉅星匯集合時，其中1袋因為風大沒綁緊，從機車上被吹走，吳等人只能在大廳潑灑剩下的2袋蟑螂，並由曹男的游姓女友在一旁拍照存證。

沒想到當天剛好警察局舉辦義警餐會，雙北市警察局長和市議員到場，吳安永等人犯案後逃逸，再會合時聊到餐廳有警察，還直呼「完蛋了」，所有人都趕緊丟掉手機企圖滅證。

而這起潑蟑之亂造成警方顏面無光，迅速在隔天逮捕吳安永等人，吳坦承為討債潑蟑，但辯稱委託他討債的蔡姓男子不知道蟑螂的事情，吳訊後因有串證、逃亡之虞，被檢察官向法院聲押禁見獲准。

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