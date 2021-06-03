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北市首創防疫政策安民心！軍警協力　醫護、旅館業齊心　拚收治量能守護市民

▲▼台北,台北市政府,柯文哲,防疫旅館,凱撒大飯店,新冠肺炎。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

▲為了讓臺北市民即時掌握疫情，臺北市長柯文哲（中）每天與副市長蔡炳坤（左）、副市長黃珊珊（右）一同召開北市防疫因應記者會。（圖／翻攝自臺北市政府官網，下同）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全臺確診數突破八千人、死亡人數也來到百位數，民眾的心情每天都跟著中央流行疫情指揮中心公布的數字和疫調結果緊張起伏；民眾都期盼早日結束停課、居家辦公的情況，盡快回到能安心出門採買和親友見面的日子。這除了必須依靠每個人的自律，地方政府即時適切的行政作為更能安定民心，成為民眾安心防疫的神隊友。臺北市受疫情衝擊不小，臺北市長柯文哲馬不停蹄率領市府團隊因應疫情制定北市防疫政策，包含設立快篩站、徵召退職醫護、成立加強版防疫專責旅館、招募旅館從業人員等創新措施，讓市府與醫護、旅館業一起動起來，守護所有市民的安全。

在這波疫情當中，北市府不敢掉以輕心，時刻嚴陣以待，每日由市長柯文哲率領市府團隊，包含二位副市長、衛生局長及聯醫副總院長等共同召開北市防疫因應記者會，向市民報告北市防疫最新作為。其中包括於110年5月14日在萬華區及週邊設立4處快篩站，提供明確區分領取號碼牌及篩檢的不同動線和分流的篩檢時段，讓可能有接觸史、有發燒或上呼吸道症狀的萬華區市民、街友、外配、移工和弱勢族群以及有意願篩檢的民眾，不必整天惴惴不安，走出家門就能安心就近篩檢。

▲▼剝皮寮快篩站16日等待篩檢的民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市府於萬華區及週邊設立快篩站，提供民眾安心篩檢的管道。（圖／資料照，記者游宗樺攝）

透過各站快篩出的陽性個案，當事人即使不確定下一步該怎麼做也無需過度心慌焦慮，臺北市副市長黃珊珊表示，臺北市已有完整配套SOP，陽性個案首先會安排入住北市加強版防疫專責旅館中，一人一房確實隔離，不僅是保護他人，也是確保個案能獲得最即時的醫療和生活協助。為此北市府主動洽談旅宿業者，輔導旅館成為加強版防疫專責旅館，並提供專責旅館從業人員每人每天2,000元共14天的津貼，希望能讓員工安心投入防疫工作。

▲▼台北,台北市政府,柯文哲,防疫旅館,凱撒大飯店,新冠肺炎。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

▲北市首創和旅館業者合作設立加強版防疫專責旅館，收治輕症和快篩陽性個案。

此次因應疫情第一家加入成為加強版防疫專責旅館的台北凱撒大飯店總經理陳予佳表示，「由於林鴻道董事長擔心疫情失控，因此當北市府詢問徵用時，董事長便義無反顧選擇投入一起照顧民眾。」台北凱撒大飯店目前服務快篩陽性民眾和輕症患者，為住民運送三餐、收集垃圾以及退房後的房間清消整理。所有動線皆由聯合醫院專業醫護人員安排，固定時間送餐，利用電話、廣播請住民回報一天至少三次體溫量測等，確保整個過程為無接觸服務。飯店服務人員亦全數接種疫苗，並擁有充足口罩及隔離衣等配備；醫護人員和警察則是24小時輪班駐守飯店，隨時視情況提供協助。另外，北市府協調國軍化學兵每天消毒走廊至少4次，也幫忙分擔旅館繁重床務整理工作，讓目前台北凱撒大飯店共439間房都能調度使用、運作順利。對此陳予佳表示，由於北市府非常快速地提供全方位專業的協助，旅館同仁作業時都相當放心，凱撒大飯店更願意視疫情持續承擔社會責任一起防疫。

▲▼台北,台北市政府,柯文哲,防疫旅館,凱撒大飯店,新冠肺炎。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

▲▼台北,台北市政府,柯文哲,防疫旅館,凱撒大飯店,新冠肺炎。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

▲加強版防疫專責旅館動線經過專業醫護人員安排，全程無接觸服務確保旅館人員安全。

▲▼台北,台北市政府,柯文哲,防疫旅館,凱撒大飯店,新冠肺炎。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

▲在加強版防疫專責旅館服務的旅館人員皆要接種疫苗。

柯文哲認為凡事都要做最壞的打算、最好的準備，此次三級警戒北市不只迅速首創防疫政策，也讓市府思考大眾運輸工具運量的調整、物流現金交易及托嬰托老、在家學習、居家辦公等問題，柯文哲表示把相關計畫和SOP都先訂好，可以提供其他縣市參考。

近期推動「一人確診、全家篩檢」、「機動快篩車熱點巡迴」等措施；也提出「市場防疫提升計畫」，包括「容留管制、提前收市」，呼籲民眾少去多買，降低染疫風險。未來北市府將視疫情滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關，盡早恢復正常生活。

更多防疫訊息，請上「臺北市嚴重特殊傳染性肺炎」專區。

(臺北市政府廣告)
 

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