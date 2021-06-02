花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要

▲花蓮縣要自己買疫苗了，4大疫苗總共要買65萬劑。（圖／花蓮縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣政府2日晚間發布公告，指稱已經與敏盛醫療集團盛弘醫藥股份有限公司簽訂MOU（備忘錄），委託其代購65萬劑經WHO認證的新冠疫苗，包含輝瑞（BNT）、莫德納、AZ及嬌生等4種，取得後可以供花蓮縣32萬鄉親「全部免費接種二次」。

花蓮縣政府表示，盛弘醫藥願依照中央疫情指揮中心日前公布的「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」規定，送交八項資料執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

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花蓮縣長徐榛蔚表示，盛弘醫藥成立以來，進口各國各種醫藥的經驗豐富且設備完善，時值疫情嚴峻，很遺憾過去一年中央政府的防疫只剩三不政策，包含不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院、沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能，更沒有歐美優良疫苗，但面對嚴峻的疫情，大家必須同島一命，解決目前的問題。

徐榛蔚指出，有鑑於新冠疫苗接種攸關民眾健康，針對疫苗採購實已刻不容緩，政府對外宣稱已購買三千萬劑，然迄今僅依賴COVAX分配及向AZ採購到貨之七十一萬餘劑，顯然進度緩慢，考量先前指揮中心欲買輝瑞卻跳票，加上現在COVAX因為印度供應商被限制出口，預估剩餘疫苗亦將跳票，屆時恐造成台灣無疫苗可打之窘境。

徐榛蔚最後說，由於疫苗才是解決疫情的最佳方案，等待中央疫苗沒有特定時程，只好自己購買足夠苗，保障鄉親健康，更將帶動經濟成長及經濟效益收入。

▼花蓮縣自己買疫苗！ 已簽MOU要買65萬劑。（圖／花蓮縣政府）