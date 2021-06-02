恩智浦公開三星、Garmin等合作　預告10年內物聯網設備將達500億部

▲恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers參與 COMPUTEX 2021 主題論壇。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台北國際電腦展今天進入第二天，恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers，在上午的論壇當中特別分享安全的邊緣運算技術發展，其中透過分享三星才剛上市的Galaxy SmartTag+ 以及 Garmin 智慧表的合作案例，來說明恩智浦面向未來 10 年的發展願景。

恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers 在上午的論壇當中指出，簡單工作將變得自動化，複雜任務則可被與我們互動的機器預知。所有這一切都將透過安全智慧邊緣（Accelerating the Secure Intelligent Edge）來實現，並正以最佳方式與當前雲端運算系統互補。

要達到友善、安全的連接，這並非一間企業就可以達成，因此在這活動當中，他也正式公開恩智浦與多家產業龍頭，包含研華科技（Advantech）、AWS、BMW、Garmin、微軟（Microsoft）、三星電子（Samsung）和台積電（TSMC）等企業，建立非常緊密且強大的合作夥伴關係並持續密切合作著。

以三星電子為例，恩智浦半導體藉由其UWB和藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy）解決方案，能為全新三星Galaxy SmartTag+提供空間感知能力，進而提升三星SmartThings Find服務使用體驗。

如同先前介紹，三星 SmartThings Find 為 SmartThings 應用的一種創新服務，可用於包括 Galaxy S21+ 和 S21 Ultra 等在內的 Galaxy 裝置。其可透過直觀的追蹤介面連結Galaxy SmartTag，以精確定位三星Galaxy裝置以及如背包、皮夾、或鑰匙等任何個人物品。

由恩智浦提出的系統級UWB解決方案，主要奠基於恩智浦久經市場驗證的嵌入式安全元件（embedded Secure Element；eSEs）和近場無線通訊（Near Field Communications；NFC）整合，提供全方位軟體產品與安全防護能力。Trimension的推出也成功擴展恩智浦橫跨NFC、Wi-Fi、5G和藍牙領域的全面連接產品組合。藉由 Trimension UWB 和藍牙低功耗技術，用戶可以藉由AR技術提供視覺引導，透過智慧型手機的相機鏡頭找到遺失物品。

此外，Kurt Sievers 也宣布恩智浦與Garmin 的合作，透過全新的精密感測和測距技術，讓智慧手表不僅能夠保障行動支付的資訊安全，更能透過機器學習開啟個性化體驗。此外，智慧表能夠提供監測脈搏速度、血氧濃度等新功能，這是醫療設備在過去 20 年無法達成的。

針對雙方的合作，Garmin無線與消費者穿戴裝置經理Phil McClendon指出，近期推出的 Garmin 旗艦級智慧手錶 Venu 2採用恩智浦i.MX RT500跨界微控制器以極低功耗模式提供更好的計算能力與圖像解析，讓Venu 2與第一代Venu相較，電池壽命翻倍，並能提供多元的用戶體驗。

Kurt Sievers 也分享，恩智浦未來10年願景著重於安全邊緣以及安全邊緣的興起。2020年至2030年期間，將有500億台設備與雲端運算中心互補，這些應用皆與智慧手機、互聯汽車、工業自動化、以及其他各種智慧連接裝置應用相關。到目前為止所談到的技術向量在於高密度感知，此為推動安全和智慧邊緣的關鍵。面向未來，恩智浦將談到的技術向量為採用先進人工智慧與機器學習演算法的高效處理。