7歲男孩激流中「狗爬式1小時」游上岸　勇猛救回爸爸和妹妹

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名7歲的男孩28日與家人一起到聖約翰河（Saint Johns River）附近划船，不料，父親與4歲妹妹突然被激流捲走，小男孩沒有穿救生衣，卻勇敢地在河中游泳長達1個小時，才終於游上岸求救。他的爸爸和妹妹最終順利被消防救難人員救起。

▲7歲男童蔡司在水中堅持游了1個小時才終於抵達岸邊求救。（示意圖，非文中當事人／免費圖庫pixabay）

根據CNN報導，父親史蒂芬（Steven Poust）向媒體表示，他28日帶著年僅7歲的兒子蔡司（Chase Poust）和4歲的艾比蓋兒（Abigail）到河邊游泳，當時水流太強，小女兒支撐不住而放開雙手，蔡司眼見妹妹漂走也趕緊放手，試圖拯救妹妹，然而，3人之中只有艾比蓋兒穿著救生衣。蔡司說，「我當時真的很害怕。」

史蒂芬跳入水中，想要救出2個落水的孩子，但激流卻阻止了他的行動，「我告訴孩子們我愛他們，因為我不知道接下來會發生什麼事，我試圖抓住他們倆，最後卻累壞了，女兒離我越來越遠。」報導稱，蔡司不放棄地一直在游泳，以狗爬式和水母漂維持體力，花了大約1小時才終於游上岸，跑向最近的民宅求助，「水流和岸邊方向相反，所以我很難往那邊游。」

傑克遜維爾（Jacksonville）地區的消防救援部門表示，救難人員先是到達一家人丟下的船隻，但附近不見人影，不得不擴大搜索，最後才發現史蒂芬和女兒在距離船隻2到3公里處漂流。史蒂芬說，「我拚命地呼喊救命，揮舞手臂，肯定是有人聽到了，而小傢伙（蔡司）也游上岸求救，他救了我們的命。」

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