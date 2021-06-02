全球最大肉商遭網攻！美屠宰量直跌22%　白宮：駭客疑源自俄羅斯

▲全球最大肉商JBS最近遭到網路攻擊。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國白宮今天表示，巴西肉品加工商JBS美國子公司在遭網路攻擊後通知華府，他們已收到據信源自俄羅斯的贖金要求。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，JBS遇駭導致澳洲和北美營運大受影響後，接獲「可能設在俄羅斯的犯罪組織」勒贖，要求支付贖金。

尚皮耶說，針對此事，白宮正與俄羅斯政府直接交涉，並傳達訊息說，一個負責任的國家不會窩藏勒索軟體罪犯。

根據工會官員說法，JBS今天暫停美國境內所有工廠的牛隻屠宰作業。而前一天，這起駭客攻擊導致澳洲營運停擺。

▲美國農業部數據顯示，在JBS遭到網攻後，美國肉品加工商的牛隻屠宰量比上一週少了22%。（圖／路透）

業界分析師表示，今天已經看到相關影響。根據美國農業部數據，美國肉品加工商的牛隻屠宰量比上一週少了22%，比去年同期少了18%。豬肉處理作業同樣停工。

美國農業部表示，出貨給批發商的大盒裝特選和上選美國牛肉，每盒價格飆升逾1%。

JBS是全球最大肉品加工商，他們於今晚表示，公司「在解決這起駭客攻擊上做出大幅進展」。根據聲明內容，公司「絕大部分的」牛肉、豬肉、禽肉和熟食廠將於明天恢復作業，平息糧食價格上漲的關切。

過去數年來，勒索軟體已演變為迫切的國安問題。一些幫派，當中多數講俄語，發展出軟體讓檔案加密，接著要求被害方透過加密貨幣支付贖金，取得鑰匙來解碼、重新使用檔案。

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