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加拿大友台議員敦促提供台灣疫苗　加外長：正在評估

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲加拿大正在評估如何處理剩餘疫苗，將致力協助無法獲取疫苗的國家。（示意圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多1日專電

加拿大友台議員昨天針對台灣疫情，詢問加國政府是否打算提供疫苗給台灣。加國外長賈諾回答說，加拿大正在評估如何處理剩餘疫苗，將致力協助無法獲取疫苗的國家。

加拿大聯邦眾議員暨魁人政團（Bloc Québécois）外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）5月31日於國會質詢指出，「台灣在疫情期間一直維持相對理想的狀態，最近確診案例激增，但因為中國對台灣政府施壓，強要台灣任何疫苗需求均須透過中國，台灣無法與輝瑞（Pfizer）等藥廠協商。加拿大是否打算越過中國，直接運送疫苗給台灣」？

加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）對此表示，「加拿大正在評估如何處理剩餘疫苗，如總理杜魯道（Justin Trudeau）所說，加拿大想幫助其他無法獲取疫苗的國家。如同加拿大在2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗全球取得機制（COVAX）中扮演的重要角色，我們正擬定相關政策」。

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

賈諾同時強調，「加拿大持續支持台灣積極參與國際多邊論壇，做出重要貢獻。加拿大為台灣盟友及貿易夥伴，兩國人民交流密切，深信台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO），當之無愧」。

目前，除了國會友人貝哲洪主動幫忙台灣向加國爭取疫苗，渥太華大學教授、台灣專家史國良（Scott Simon）和前加拿大主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour），也都主動致函杜魯道，呼籲優先提供台灣疫苗。加國總理府已轉請國際發展部長古爾德（Karina Gould）處理。

加拿大因缺乏生產疫苗能力，必須依賴全球供應鏈，早自疫情伊始，即陸續訂購逾4億劑疫苗。加拿大全國人口約3800萬，若以每人打2劑疫苗計算，足夠5倍人口所需。

近幾個月來，隨著疫苗陸續運抵，加拿大疫苗接種率逐步上升，全國接種率已躋身20國集團（G20）前10強。眼看疫苗供應量勢必有餘，加拿大政府已公開表示，在全國人民完成接種後，多餘疫苗將與世界共享。

▲▼ 美國人接種疫苗。（圖／路透）

▲加拿大陸續訂購逾4億劑疫苗，全國人口約3800萬，若以每人打2劑疫苗計算，足夠5倍人口所需。（圖／路透）

不過，加拿大預訂的4億劑疫苗，目前實際運到不足1億劑，其餘3億劑有些只是合約上的數字，尚未實貨供應，有些仍在試驗階段。

加拿大政府總計與7家不同疫苗生產商簽訂採購合約。目前疫苗供應主力是輝瑞疫苗（4800萬劑）和莫德納疫苗（4400萬劑）；至於AZ疫苗雖訂了1150萬劑，但在施打一段時間後已不再被列入首選疫苗；嬌生疫苗有部分甫運到。

加拿大廣播公司（CBC）5月24日播出外交部長吳釗燮專訪指出，台灣政府正努力透過COVAX平台等各種管道，為全民取得疫苗。面對節目主持人康蒙（David Common）詢問，台灣是否已向加拿大請求協助，吳釗燮當時答道：「還沒有，因為加拿大訂購的疫苗還有很大部分未運到，此時似不適合向加國開口要求疫苗。」

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