病患攻擊護理師、朱學恒羞辱防疫人員　蔡英文懇求：暴力無助防疫

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文2日下午在視訊中常會上表示，這幾天，有護理師遭到攻擊，也有人對指揮中心的防疫人員有一些羞辱的語言，「我要拜託大家，千萬不要這樣做，暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情」。

蔡英文表示，這波疫情來得又快又急，一度確診數快速升高，因此全國提升到三級警戒。這些狀況，對大家的生活和整體經濟，確實都帶來衝擊。

蔡英文指出，這段時間，中央和地方全力投入防疫，但在防疫政策上，社會上也出現許多不同的意見，「我理解大家的不安和焦慮，但是我要拜託國人，務必配合指揮中心的指引，執政團隊也會全力以赴，我們團結一致，在最短時間內，讓疫情可以受到控制，對我們健康的風險，可以降到最低，使生活逐漸恢復正常」。

蔡英文說，在疫情升溫下，許多人染疫，甚至失去生命，每一位患者都有朋友和家人，都會心急、難過，社會整體也感到不捨與不安，「我們是執政黨，人民的不安，我們當然要承擔起來，窮盡一切辦法來解決，這就是執政的責任」。

「每一個確診數字都是一位同胞，無論病況輕重，我們都要全力讓大家恢復健康」。蔡英文強調，要拜託所有國人，請繼續堅持防疫指引，不要大意、不要群聚。做好自主健康管理，就是保護彼此最好的方式。

另外，對於近期有民間團體及企業協助疫苗的供應，蔡英文表示，政府也已經成立專責窗口來聯繫，目前相關的工作，也已經在進行中，如果有明確訊息，也會跟國人報告。

另外，近日有護理師遭到攻擊，以及名嘴朱學恒對指揮中心的防疫人員有羞辱。蔡英文表示，她要拜託大家，千萬不要這樣做，暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情。

「病毒才是我們的敵人，我相信台灣人民也都是良善團結的」。蔡英文說，請大家支持最辛苦的醫護、警消和防疫人員，給他們加油和鼓勵，我們才能攜手度過眼前的難關。

對於接下來紓困的工作，蔡英文說，希望全體黨公職，能夠扮演好國民溝通者的角色，大家不僅要反映民意，也要去解釋，讓人民理解政府在規劃紓困方案的時候，必須有許多考量。

至於近來一系列對國產疫苗而來的抹黑攻擊，蔡英文則再次嚴正聲明，相關的財產申報都清楚記載，並且可以公開查核，我們歡迎最嚴格的檢驗，只要拿出證據，一定從嚴查辦。

蔡英文呼籲，疫情期間，不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。