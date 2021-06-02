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高端跌停蔡英文就開記者會　蕭旭岑：難怪被覺得圖利特定廠商

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作 。（圖／翻攝直播）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲1日砲轟蔡政府，國內新冠肺炎死亡人數超過百人，沒看到總統蔡英文出來開記者會，高端疫苗股票一跌停，蔡英文馬上出面講話，引起網友熱烈討論。前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑2日表示，蔡政府讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，難怪國人會覺得蔡政府只為圖利特定產業與廠商。

蕭旭岑表示，新冠肺炎疫情至5月底死亡超過120人，已超過18年前的SARS，疫苗成為未來關鍵，保障人民生存權，是總統的憲法義務，蔡英文應該立即宣布，無論國際與國內研發疫苗，政府將提供充足數量，提供人民選擇權利，而非予人技術阻撓民間進口國際疫苗、護航國產疫苗之印象。

蕭旭岑說，這個主張不是新的，而是來自2009年全球爆發H1N1新流感疫情時，擔任民進黨主席的蔡英文，當時她喊話馬政府「應該排除採購法的障礙，儘速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量。為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航。」蔡英文當年的每一句話，現在都完全適用在她自己身上，照此標準，蔡英文應該立刻指示行政部門向國際市場採購已獲世界衛生組織（WHO）及歐盟批准的疫苗，例如阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、莫德納和輝瑞等，而非「與廠商站在一起幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗品質護航。」

蕭旭岑說，從去年開始，蔡政府的疫苗承諾一再跳票，最近鴻海郭台銘、佛光山都已經表態願意自購捐贈國人，但蔡政府卻遲未放行。台塑從2007年開始，就長年捐贈老人肺炎鏈球菌疫苗給政府，前兩任總統陳水扁與馬英九，都指示政府大力協助。結果現在碰上更緊急的新冠肺炎疫情，疫苗是救命的，蔡英文的作法呢？

他抨擊，蔡英文政府一日三變，先是提出一定要中央政府簽約、統籌，後來連網紅如「館長」都重話批評後，行政院長蘇貞昌改口說要全力協助，但又缺乏具體執行方案，只讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，難怪國人會覺得蔡政府只為圖利特定產業與廠商，這是「政府不仁，以百姓（性命）為芻狗」。

另外，他更指出，蔡英文在神隱兩週後終於露面，結果還是通篇不著邊際，被網民笑稱是「高端法人說明會」，唯一具體的，是幫國產疫苗定調絕無弊案，澄清自己絕無炒股，政府也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，立即就有檢察官批評，總統親自下令說沒有弊端，那個檢察官敢辦？這不是赤裸裸地干涉司法是什麼？

蕭旭岑感嘆，國產疫苗究竟有無弊端，已非現階段國人最關切重點，而是能否儘速施打國際認證的有效疫苗，度過疫情這波難關。遺憾的是，蔡政府浪費了過去一年多的黃金時間，需要時疫苗皆未到位。

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