「8縣市+個位數」最多仍是新北　全台本土確診地圖出爐！

▲0602本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內再增372本土病例，另有177例校正回歸；新增確診個案當中有12例死亡；從5月上旬疫情爆發以來，不到1個月已超過8千例本土病例，137人死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然，而全國至今僅剩金門縣守住。

指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

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▲0602本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。

其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 8139 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 3947 人

台北市 2954 人

基隆市 157 人

桃園市 391 人

新竹市 19 人

新竹縣 23 人

苗栗縣 37 人

台中市 141 人

南投縣 20 人

彰化縣 175 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 12 人

嘉義市 7 人

台南市 30 人

高雄市 53 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 72 人

花蓮縣 36 人

台東縣 21 人

連江縣 4 人

澎湖縣 2 人