「8縣市+個位數」最多仍是新北　全台本土確診地圖出爐！

▲0602本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）
網搜小組／鄺郁庭報導
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內再增372本土病例，另有177例校正回歸；新增確診個案當中有12例死亡；從5月上旬疫情爆發以來，不到1個月已超過8千例本土病例，137人死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然，而全國至今僅剩金門縣守住。
指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。
▲0602本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。
其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。
全台今年已累計 8139 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：
新北市 3947 人
台北市 2954 人
基隆市 157 人
桃園市 391 人
新竹市 19 人
新竹縣 23 人
苗栗縣 37 人
台中市 141 人
南投縣 20 人
彰化縣 175 人
雲林縣 11 人
嘉義縣 12 人
嘉義市 7 人
台南市 30 人
高雄市 53 人
屏東縣 27 人
宜蘭縣 72 人
花蓮縣 36 人
台東縣 21 人
連江縣 4 人
澎湖縣 2 人
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