靠5個MIT口罩撐過爆發期！瑞典重災區過來人肯定台灣：1年不會浪費

▲新冠肺炎三級警戒，明明是上班日，捷運站內人潮明顯減少。（圖／記者屠惠剛攝）

文／凱森／外配與台勞。Kas & Caz 的。北歐人參／流浪到瑞典的紐西蘭律師

「寫給初次近距離與疫情面對面的每一個你」

我知道，在這個時間，大家都很害怕、不安，感到很焦慮，但我想讓你知道，你並不孤單。

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雖然台灣撐了那麼久，大家那麼努力防疫，在炎熱的天氣裡，大人小孩天天口罩不離臉，戴到皮膚爛掉了，還是沒能倖免，徹底躲過本土疫情的來襲。這個發展是誰都不想見到的，難免也讓人感到十分挫敗與憂心。

但，我想用力地對大家說：「台灣爭取到的這一年半絕對不會是沒有意義的！」

跟我們這些在去年初就爆發疫情、迅速延燒、焦頭爛額的世界各國比起來，現在的台灣，真的好多了。除了已經有好幾支國際大廠疫苗可以寄望、國內防疫物質的充沛、民眾對於這個病毒的認識、與相關衛教資訊的普及，都與去年的我們不可同日而言。

某種程度來說，現在的台灣，也算是站在巨人的肩膀上看世界了。過去這一年多來，每一個國家經歷過的trial and error，也都會是台灣應戰的寶貴經驗。

雖然說，每個國家都一定還是會面臨屬於自己的挑戰，不管是人口密度、公衛環境、城鄉差距、醫療資源的限制、產業型態、人民的生活模式與社會價值觀，甚至是不同的氣候條件，都可能造成各國在防疫上的變數與需求差異，每個國家都需要針對其不同時期面臨的情勢，及時應變與調整，才能找到最好的應對方式。

但，各位想想，在瑞典的我們，都能在去年一夕間風雲變色、疫情瞬間爆發、侵襲全歐、所有人手足無措的那段時期，靠著朋友分享的五個台灣製口罩、跟家裡僅存的一兩瓶75%酒精，撐過最初最艱難的幾個月，我深深相信，防疫模範生的台灣一定能度過眼前的危機的。

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車將確診病患載往忠孝院區治療。（圖／記者林敬旻攝）

不過，從個人的角度出發，眼前這一刻，我們能做的實在也不多。就像我一直在強調的，大家就只能盡量保持心靈平靜，盡力保護自己與身邊的家人。如果過多的爆炸資訊，讓你感到無所適從，或是滿載的負面情緒，讓你身心交瘁。相信我，先關機，遠離這些雜音吧。蓋牌一陣子也沒關係，先找回自己的生活步調，穩定自己的情緒，尋回心靈的平和清靜。在這個時候，沒有什麼比身心健康更重要的了。

說句實在的，疫情發展到現在，已經沒有什麼新的衛教資訊是太有意義的了。沒有什麼是「非要在現在知道不可」的事了。

這些過載的疫情資訊、分裂對立的聲音所造成的焦慮，連遠在天邊的我們都覺得十分煩躁、相當不適了，可見對身處颱風中心、水深火熱中的你們影響會有多大。

說真的，關掉電視，也不要像強迫症一樣不斷刷新疫情更新。幾天不知道現在每日確診數字是多少、確診者路線有沒有在你家附近、下一批疫苗何時到貨，對你個人的生活與現階段有效防疫來說，可以說是一點影響都沒有。不管現在你家附近的確診數字是10，是100，你的防疫強度及方式應該都是一樣的。

現階段來說，能夠暫時在家防疫的朋友，就是儘量安心好好在家待著。如果必須出門，或是讓東西進家門時，就假設所有進門的東西都可能接觸過病毒汙染，徹底作消毒處理。暫時減少或杜絕社交，一旦接觸到外界每一個人，就假設是有風險的，自己衡量接觸的情境跟必要性，做好保護措施與事後消毒。但，同樣也很重要的是，每個人管好自己與同住者就好，別人家的防疫需求與作法，就留給別人煩惱。

不要因為害怕，而去猜忌、排擠、攻擊或歧視任何一個人，那一點都不健康，也對我們一點幫助都沒有。那只會讓我們覺得自己面目可憎，隨時都感到不安與害怕，沒有辦法再去信任或擁抱同在一條船上的人。

大家還記得疫情初爆發前半年，海外不斷傳出歧視或攻擊亞洲人，甚至是任何戴口罩的人的新聞嗎？台灣現在如果因為恐懼，而開始獵巫所有在防疫上與我們態度或想法不同的人，那，我們又和那些人有什麼不同呢？

▲因應疫情嚴峻，警方一早就到果菜市場管制採買人潮並進行勸導。（圖／記者張君豪翻攝）

過去一年多來，身在一個政府從「不建議民眾戴口罩」，轉彎到「極力呼籲室內一概戴口罩」、但全國上下還是幾乎沒人在戴口罩的國家。我總是一直提醒自己，我能做好的就是我自己。我只能盡我最大的努力，去做好所有「我認為最能保護我自己跟家人」的防疫措施，但，那並不代表這些措施也是他人必須或應該採取的行為。

我們的防範對象與假想敵是無孔不入的病毒，需要消毒與隔離、盡量不要接觸的也是病毒，不是人。這是一個很容易就會模糊的概念。一旦失去那條界線，那你真的會覺得自己被困在一個腹背受敵的荒島，沒有了信任、感覺不到溫暖、更不會有愛。

總之，說到底，現在，最好最有效的防疫方法，還是大家都熟知的：

#口罩戴好戴滿不重複使用不摸手臉

#暫停非必要外出及社交與任何室內場所活動

#勤洗手常消毒養好良好防疫衛生習慣

#盡快建立自己的居家日常SOP

家裡有小動物的人，就把握機會用力吸貓揉狗，提高幸福指數。跟另一半好好相處、學習互相包容體諒、努力不要互相傷害。兩個人關在家裡 24/7 大眼瞪小眼、還哪都不能去，時間一久，要維持關係平衡美滿不失調，真的超難的啊！（過來人～過來人）

適時關心自己的家人，幫助他們遠離網路謠言，盡快找到防疫與生活的平衡，這些，比起拼命吸取即時資訊、刷新疫情數字、參與口水大戰，都會更有幫助。

還是那麼一句，雖然不樂見，但很有可能，這會是一場長期抗戰。台灣至少入場得晚，占了一些小小優勢，這已足夠讓我們感到相當慶幸了。

我深愛的家人朋友都在台灣，我也很希望看到台灣能盡快將疫情控制住，在最短時間內，回到正常的生活軌道上。

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

但，為了保險起見，每一個人還是要盡早做好與病毒共存的身心理準備，在現實與財務方面也要提早規劃，包括萬一發生最壞狀況的沙盤推演與相關應變，這樣就算戰線拉長，也不至於太過亂了腳步。

至於疫苗，對年輕人及青壯年族群來說，目前只要關注如何能夠盡快幫父母親取得預約就好。要輪到我們應該還需要一段時間，大家就耐心等待吧。能夠安心施打的就是那幾支大廠疫苗，我想短期內也不會再有新的疫苗上市。等到台灣國產疫苗真的通過時，再來關注相關的安全性跟副作用也還不遲囉。

最後，我們都知道，這個病毒對年長者的影響還是最大。長輩們不但是 Covid 重症的高風險族群，在面臨防疫新生活 2.0 的巨大轉變下，他們也比年輕人更加難適應一切網路化的趨勢。我們必須承認，要讓長輩們習慣網路購物或社交的難度很高，需要耐心陪伴跟引導，也得學著理解為什麼他們一天不去市場或是公園打屁就全身不舒服，並且想辦法找到些柔性的方式來轉移他們的注意力。

另外，許多長輩們常接觸的資訊範圍也與我們的同溫層大大不同。沒注意的話，很容易會因為流竄在各個長輩群組的資訊、似是而非的謠言，讓他們感到身心焦慮、坐立難安。

如果可能的話，我們就多關心關心家裡的長輩，也試著幫助他們過濾不必要的爆炸資訊。這對我們自己的身心健康，也有莫大的幫助啊（笑～）

還有，我上次說到可以考慮幫家裡長輩安裝「神來也麻將啊、明星三缺一」都不是隨便說說的啊。這些在國外都已經有超過一年的實證療效囉！

至於有人問我說「你是怎麼撐過最初的那段時期」的啊？

就，在去年歐洲疫情大爆發之際，在家關著、心裡發慌就埋首在「人中之龍」的新宿街頭，沒事就吃吃拉麵壽司跟燒肉，想像自己在最愛的日本跑來跑去，再不就跑去紐約中央公園當蜘蛛人蕩來蕩去，晚上再躲到動物之森裡當廉價勞工，搞得自己一整天從早到晚都很忙，這樣的虛擬人生倒是幫我帶走了現實生活中的不少焦慮感。

台灣的生活節奏向來飛快，或許大家也能藉著這個機會慢下腳步，讓自己身心好好休息一下囉，就當是放了個為時較長的颱風假囉！

＊全文已獲「外配與台勞。Kas ＆ Caz 的。北歐人參」授權刊登。