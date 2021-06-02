31歲正妹「初吻還在」！友曝完美條件「太宅太懶？」　網力挺：開心就好

▲網友發文表示，有一名女性友人，31歲卻長期單身，認為是對方「太宅太懶」的緣故。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳怡靜／綜合報導

現代人生活型態多元，戀愛不再是必需品，一名女網友表示，身邊有位友人，不只皮膚白皙、身材高挑纖細，是眾人眼中的氣質美女。不過現年31歲的她，只交往過3任男友，還是處女之身，甚至連初吻都還在，讓她感到相當疑惑，「大家對31歲初吻還在的處女正妹，有什麼感想？」

原PO在Dcard發文指出，這名友人是大家公認的氣質美女，不只身材高挑纖瘦、皮膚白皙，相當會穿搭打扮，畢業於海外名校，頂著高學歷光環，31歲的她個性高冷屬於慢熟派，「假日邀她出門她會經常找藉口拒絕」，生活圈狹窄，平時除了工作和採買生活用品，基本上不太外出。

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▲原PO在Dcard發文詢問遭網友批評公審。（圖／翻攝自Dcard）



原PO接著說，對方曾經交往過3任男友，但時間短暫很快就分手，「31歲還是處女，甚至她的初吻還在」，跟前男友的互動僅止於摟摟抱抱，「不是刻意避不接吻，只是沒碰上那個時機。」原PO相當納悶，「好奇大家都怎麼看30歲以上初吻還在的女生？」

貼文一出，立刻引發網友熱議，許多人直言，「只要她活成自己開心的樣子就行了不要用處女初吻年齡去侷限了自己 」、「不會怎麼樣啊，她想把初吻跟第一次給最後一起走下去的也很好啊！就算一輩子初吻、第一次還在也沒差吧」、「這很正常啊有什麼好奇怪的？每個人堅守的原則本來就不一樣，她只是以最舒適的方式生活罷了」。

▲網友認為只要對方過得開心就好。（圖／翻攝自Dcard）



不過也有許多網友批評，原PO身為對方好友，不應在網路上和讓大家公開討論，「所以到底關你什麼事？拿朋友的事情來匿名論壇講是怎樣？」、「確定有偏見的人不是你？她想怎麼做就怎麼做，用得著你說三道四」。