超過5人群聚！男友嗨奔朋友家「慶生」玩貓　她怒檢舉：講不聽

▲全國三級警戒，指揮中心籲，減少不必要的移動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

全國升三級警戒，民眾乖乖待在家防疫，減少不必要的外出，一名女網友氣噗噗表示，男友最近常跑到朋友家吃飯，而且一次都5個人以上，甚至還說要幫友人慶生，擔心男友會染疫，好心提醒卻被反嗆「都有戴口罩，也沒有亂跑，只是吃個飯」，男友的神邏輯讓她超傻眼，忍不住大罵「腦袋有洞」。

女網友在Dcard上發文，男友傳訊息表示要跟朋友去吃早餐，她好心提醒，現在疫情嚴峻，盡量待在家不要亂跑比較好，如果接觸過的人確診了，身邊的親友很有可能被傳染，會有擴散的風險，但男友卻說「我們都有戴口罩，也沒有亂跑，只是吃早餐而已，疫情從雙北飄過來？」

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本來很擔心男友，但發現對方根本沒有危機意識，原PO憤怒表示，我們不能控制其他人的行動，乖乖待在家就是對疫情最大的幫助，但男友依然沒將原PO的話放在心上，還說晚上要到朋友家慶生，氣得她直呼「都什麼時候了還在慶生，真的腦袋有洞」。

▲疫情期間，男友還到友人家慶生。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，網友們全都勸分，「就是僥倖心態，想賭那個機率而已」、「慶生我覺得該罵」、「好無言喔，這種時候妳就離他遠一點」、「今天不中標，明天繼續飄」、「無法跟價值觀不同的人在一起」、「你現在做的兩件事，第一，分手；第二，打1922」、「趕快檢舉他群聚啊」。

事後，原PO表示已經寄信檢舉了，將男友群聚的照片、影片通報給相關單位，「然後大家不用擔心喔，我們是遠距，已經1個多月沒見面了，我也不會跟他見面的」。