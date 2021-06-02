打莫德納疫苗「4天身體狀況」曝光！　留學妹訝異：比想像輕鬆

▲施打疫苗是很多人現在最關心的話題。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情上月中在台灣突然爆發，疫苗也成了大眾關心的話題，但不少人還是擔心會有副作用。一位留學妹1日就在《Dcard》發文「莫德納疫苗第一劑心得」，說她大概1周前剛打完第一劑，文中則是分享自己第1天到第4天的心得，訝異地說其實比想像中還輕鬆，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張。」

女網友文中先是強調，「每個人體質不同，打完情況也會有些不同，打不打、什麼時候打，還是自己斟酌最重要。」並交代自己的情況，說她目前24歲，人在國外，「運動量0，無嚴重病史」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著原PO透露，「這邊的疫苗要到場才告訴你今天打什麼（當然，到場決定不想要就站起來走人也行」，因為她是2003年以前出生的，所以施打莫德納，輝瑞則是要留給年紀比較小的人。

施打過程相當迅速，「17:25被打，阿姨直奔主題，又快又準；17:30左右到旁邊等，需要等15分鐘觀察期；17:45準備回家，趕著寫作業」，她就表示，第1天傍晚除了手痛，沒什麼其他感覺，事情都可以照常做。

▲原PO貼出接種紀錄卡。（圖／原PO授權使用）

到了第2天早上，「手臂痛爆！怎麼動都痛！好像有傷口一樣痛」，不過留學妹也說，其他諸如疲倦、發燒等情況都沒有出現，雖然有點隱隱的頭痛，不過她推測可能跟生理期也有關。而第3天，手臂就只剩一點運動後的痠痛感。第4天連痠痛感都沒了，「想當初打HPV疫苗的時候，手一週都抬不起來，這次倒是輕鬆的讓我意外。」

最後原PO也說，她爸媽有早一些打到，施打的則是輝瑞，情況跟她差不多，只是沒有頭痛，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張。身邊朋友們都推薦請小半天假，或者下午打，打完如果有任何不舒服可以直接休息。」女網友也一再強調「副作用因人而異，希望大家不要太緊張的同時，也認真思考自己的需求！」

貼文引發討論，不少人也留言分享自身經驗，「我莫德納第二劑有夠痛苦，跟流感一樣發燒又畏寒，好在只有一天」、「AZ1：第一天晚上微熱 全身痠痛 疲累 第二天中午好 下午活龍 手臂痠痛比較久2-3天；AZ2：第一天晚上頭痛 吃止痛藥 沒了 手臂不痠」、「我在Alberta，打的是Pfizer，有的副作用跟你差不多～大概到第4天手就不酸了」、「我打AZ第一劑跟妳一模一樣欸！只有施打臂一點點微酸，其他都沒有，覺得看個人。」