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打莫德納疫苗「4天身體狀況」曝光！　留學妹訝異：比想像輕鬆

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲施打疫苗是很多人現在最關心的話題。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情上月中在台灣突然爆發，疫苗也成了大眾關心的話題，但不少人還是擔心會有副作用。一位留學妹1日就在《Dcard》發文「莫德納疫苗第一劑心得」，說她大概1周前剛打完第一劑，文中則是分享自己第1天到第4天的心得，訝異地說其實比想像中還輕鬆，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張。」

女網友文中先是強調，「每個人體質不同，打完情況也會有些不同，打不打、什麼時候打，還是自己斟酌最重要。」並交代自己的情況，說她目前24歲，人在國外，「運動量0，無嚴重病史」。

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接著原PO透露，「這邊的疫苗要到場才告訴你今天打什麼（當然，到場決定不想要就站起來走人也行」，因為她是2003年以前出生的，所以施打莫德納，輝瑞則是要留給年紀比較小的人。

施打過程相當迅速，「17:25被打，阿姨直奔主題，又快又準；17:30左右到旁邊等，需要等15分鐘觀察期；17:45準備回家，趕著寫作業」，她就表示，第1天傍晚除了手痛，沒什麼其他感覺，事情都可以照常做。

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲原PO貼出接種紀錄卡。（圖／原PO授權使用）

到了第2天早上，「手臂痛爆！怎麼動都痛！好像有傷口一樣痛」，不過留學妹也說，其他諸如疲倦、發燒等情況都沒有出現，雖然有點隱隱的頭痛，不過她推測可能跟生理期也有關。而第3天，手臂就只剩一點運動後的痠痛感。第4天連痠痛感都沒了，「想當初打HPV疫苗的時候，手一週都抬不起來，這次倒是輕鬆的讓我意外。」

最後原PO也說，她爸媽有早一些打到，施打的則是輝瑞，情況跟她差不多，只是沒有頭痛，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張。身邊朋友們都推薦請小半天假，或者下午打，打完如果有任何不舒服可以直接休息。」女網友也一再強調「副作用因人而異，希望大家不要太緊張的同時，也認真思考自己的需求！」

貼文引發討論，不少人也留言分享自身經驗，「我莫德納第二劑有夠痛苦，跟流感一樣發燒又畏寒，好在只有一天」、「AZ1：第一天晚上微熱 全身痠痛 疲累 第二天中午好 下午活龍 手臂痠痛比較久2-3天；AZ2：第一天晚上頭痛 吃止痛藥 沒了 手臂不痠」、「我在Alberta，打的是Pfizer，有的副作用跟你差不多～大概到第4天手就不酸了」、「我打AZ第一劑跟妳一模一樣欸！只有施打臂一點點微酸，其他都沒有，覺得看個人。」

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