6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：注意了！今確診會再降

▲全台三級警戒，台北街頭空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土病例連續18天破百，1日新增262例本土確診、另有65例校正回歸；不過，在三級警戒實施14天過後，確診人數已經逐步下降當中。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，今天（2日）確診案例會再次下降，且如果要在6月14日降到二級警戒，就必須把每一新增案例做好疫調與隔離。但他也想問，如果到了6月14日，每日新增案例降到了兩位數，「你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。」

沈政男1日在臉書說，他苦思了一天，都在想何以中南部的小群聚一直東爆西爆，好像壓不下來？如果以台灣目前做到這樣幾乎滴水不漏的社區圍堵，病毒還有辦法一個傳下一個，讓Rt值維持在1左右，那就太令人不解與訝異了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男表示，這病毒最新名稱叫alpha變種，即使傳染力再強，終究是飛沫傳染，頂多是帶著一雙短翅、飛不了多遠的氣溶膠；只要大家都戴上口罩，就會左碰右碰，找不到口鼻入口，然後叮叮咚咚跌落地面了。

▼沈政男認為，今新增確診人數會再下降。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男說，其實，你如果把中南部的傳染曲線拉出來，還是可以看出Rt值正在下降中，而且這兩天已經降破了1；中南部的三級警戒在5月19日才施行，全面圍堵的效應會比雙北慢一點浮現，但還是會浮現。

沈政男分析，雙北現在的Rt值已降到0.7了，說現在雙北超過1，或者全國超過1是外行話；試問：至今為止，已經隔離了多少案例？有可能每一個案例都傳給一個新案例嗎？現在的雙北比起兩周前乾淨與安全太多了。

沈政男指出，雙北的每日新增，以發病人數來說，其實已經降到兩位數了，尤其是台北，疫情並不是陷入僵局，而是Rt正在持續下降中；現在各地的小群聚感染，還是可以看到萬華群聚的關聯性，等於是地震的餘波依然在擴散，但效應越來越低了，因為只要引爆一條感染鏈，就會馬上被撲滅，而且在三級警戒之下，很難再開發新的感染鏈。

▼全台三級警戒，台北街頭空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝）



沈政男說，現存萬華相關感染鏈，都是在三級警戒啟動前開發出來，至今在全國各地餘波盪漾，但終將歸於平息；今確診案例會再次下降！因為，注意了，前一天的採檢人數又降低了。

沈政男認為，基隆與中南部的疫調都做得非常確實，不曉得雙北如何？如果新增案例已經下降，一定要確實隔離所有接觸者；如果要在6月14日降到警戒二級，就必須把每一新增案例做好疫調與隔離。

對於近日吵翻天的疫苗議題，沈政男表示，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，不如做好非疫苗防護，跟病毒做一番肉搏戰；試問，如果到了6月14日，每日新增案例降到了兩位數，「你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。」

►本文獲得沈政男醫師授權。