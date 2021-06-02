信義區長照群聚7死　何美鄉1關鍵揭「614難解除三級」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣這波新冠肺炎本土疫情，3週累計共7551人確診、125人死亡，其中台北市信義區某長照機構爆發群聚感，導致27人染疫、7位住民死亡。雖然中央流行疫情指揮中心強調Rt值顯示疫情漸漸趨緩，但中研院生醫所兼任研究員何美鄉提醒，三級警戒可能無法如期在6月14日解除，目前還有新一波家庭群聚感染正在發酵。

▲國內疫情尚未緩解。圖為台大醫院疫病門診。（圖／記者屠惠剛攝）

針對台北市信義區長照機構群聚感染一事，聯醫副總院長璩大成表示，信義區長照機構有住民PCR確診，經過社會局、衛生局努力後送，很不幸，仍有7位住民往生，平均年齡高達82歲，有高血壓、中風、失智。此次案例跟疫情嚴重國家過去碰到的現象一樣，根據美國文獻分析，在高齡、失能、失智族群，死亡率高於其他不是這樣狀況的30％。

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台北市長柯文哲1日宣布將調整疫苗施打策略，把長照機構的工作人員施打疫苗順序往前調。事實上，這波本土疫情全台至少有4起長照機構感染事件，除了信義區某長照機構群聚案外，台北市萬華區長照機構「台北市私立愛愛院」也有住民確診，新竹縣、彰化縣則有長照機構人員染疫。

▲台北市各行政區確診數據圖。（圖／北市府提供）

根據《聯合新聞網》報導，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，國人自主封城雖然有達到一定的防疫效果，但要如期在6月14日解除三級警戒，恐怕不容易，因為還有許多輕症或是無症狀感染者住在家中，新一波家庭群聚感染仍在發酵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，縱使Rt值顯示疫情漸漸趨緩，但現在絕對沒有放鬆的本錢，「我一再強調，目前疫情看起來有緩步下降，但沒有樂觀也沒有放鬆本錢」，未來還是要持續靠公共衛生手段來防疫，一定要做得很完整，才能持續。