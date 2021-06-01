乾旱區全紫爆！「救命梅雨」超精準狂灌　專家讚：及時雨代表作

▲首波梅雨戰績，嚴重缺水的中部地區下到紫爆，降雨相當精準。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB）

記者賴文萱／台北報導

近日影響台灣天氣的滯留鋒已告一段落，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」今（1）日PO出首波梅雨戰績，嚴重缺水的中部地區下到紫爆，降雨相當精準。天氣風險公司也指出，這波救命梅雨準確命中集水區，且未釀大災，是「及時雨」的代表作。

台灣颱風論壇表示，今年首波梅雨告一段落，從過去3.5天的累積雨量圖來看，這場雨下的頗精準，尤其中部地區，各地水庫可說是中等程度的豐收。過去幾天的明顯雨勢，也讓政府暫緩實施新竹地區的限水措施，也暫緩實施苗栗、台中、北彰化這幾個地區的延長限水政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南曾文等3大主要水庫3天進水量共約1400萬噸。（圖／記者林悅翻攝）

據統計，各水庫集水區累積雨量：霧社水庫300～400毫米、德基水庫200～300毫米、明德水庫200～300毫米、日月潭230～300毫米、寶山水庫150～250毫米、石門水庫100～180毫米、烏山頭150～250毫米、曾文水庫80～150毫米、南化水庫80～150毫米。水庫蓄水回升情形，則需要再觀察幾天，因為水流動需要一些時間。

不過，台灣颱風論壇說，高興5秒就好，因為這樣還不足以完全解渴，還是要節約用水。而下一波鋒面預計周六凌晨抵達，但這波鋒面屬於移動型的，過了就沒了，帶來的雨量還要再觀察。

▲救命梅雨雨量充沛，準確命中集中區。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險公司則表示，這波梅雨鋒面告一段落，這波降雨雨量充沛、準確命中集水區，且未釀大災，是「及時雨」的代表作。明天起至周五，白天恢復夏季天氣，晴朗炎熱，但周五晚間起梅雨鋒面將再度南下，周六全台灣轉雨。