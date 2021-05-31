　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

郭昭巖發起「萬華人挺萬華」　獲逾6千便當、上千防疫物資相挺

▲▼台北市議員郭昭巖挺醫護,國際扶輪社3481地區響應號召社友供餐捐酒精,首站來到北市聯醫和平院區 。（圖／記者李毓康攝）

台北市議員郭昭巖日前即與國際扶輪社3481地區社友到北市聯醫和平院區捐贈防疫物資。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

台北市議員郭昭巖發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動，5/31獲捐900個乾洗手，6月起更有10多個團體單位相繼接力，將捐贈超過6000個便當、餐盒，要力挺防疫第一線的警消醫護人員。

「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動自5/20起展開，已有許多單位熱烈響應，5/31(一)又有中華民國傳情遞愛協會、伯慶公司、紅崴生技、中華民國多層次傳銷公會等四個單位，提供 900 個乾洗手給警消人員。6月起，又有包括菲力斯國際公司等超過十幾個團體與單位，都將捐贈餐盒、便當，提供辛勞的防疫第一線警消醫護人員。

▲關懷防疫前線萬華基層警消　郭昭巖攜手扶輪社暖心送餐。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

台北市議員郭昭巖發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

郭昭巖表示，這次活動在許多善心團體，尤其是萬華在地商家的支持，充分展現出萬華人挺萬華人的互助義舉，也看到許多在地的餐飲小吃店也紛紛發起愛心活動，讓小力量聚集成大力量，真的要感謝這些默默付出的團體與企業。

6月1日起接下第一棒，警消部分是菲力斯國際有限公司董事長郭金耀，他們負責1至2日中午及晚間共 530 個餐盒。而 3 日起至7日，國際扶輪 3481 地區繼續負責每日 530 個餐盒。萬華仙草冰也將於 6 月 4 日致贈乾洗手凝膠予萬華分局。

另外6月1日至7日，郭昭巖亦號召13個單位、團體接力贊助醫護人員的便當餐點，包括了圓理想餐盒姚董事長共 500 個便當、松山區婦女會理事長林何初枝阿姨捐贈 1111 個便當、萬華運動中心廖佑霖董事長200個便當、環南市場山登雞鴨商438個便當、東三水街市場大豐魚丸200個便當、華西街自治會榮譽會長余柏松100個便當、貓空阿義師100個便當、松仁扶輪社至少200個便當、龍山國中教師會榮譽理事長徐欣怡等老師、木蘭蔬食每天20個素食便當。

另外還有大可居旅館 135 杯老濟安青草茶、上海老天祿60袋精緻糕點、龍山地下街自治會捐贈300杯萬華仙草冰。

郭昭巖強調，希望這樣的愛心不停歇，大家一棒接一棒，做第一線醫護警消人員的後盾，大家互助防疫，共度難關。

ET快訊
快訊／被爆「炒股高端疫苗」！　林鼎超晚間回應了
任立渝最後一次播氣象！　「全程微笑道別」為台灣獻2祝福
美女主播確診Day 8「好得很慢」！　最新現況曝光
五月天無預警獻驚喜！　「私下暖舉」讓長庚醫護全動容
下雨「才知房子漏水」！苗可麗哀號擦不完　網一看傻眼：不漏才怪
梅雨助攻「全台水庫進帳1.1億噸水！」　等於全台10天用水量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

郭昭巖發起「萬華人挺萬華」　獲逾6千便當、上千防疫物資相挺

防疫關懷送暖不間斷！　東森集團捐贈端午佳餚給榮民長輩加菜

大金空調持續捐贈醫療院所！空氣清淨機895台　守護醫護疼惜台灣

同島一命抗疫送暖！富邦集團擴大捐款累計捐助2億元

疫情嚴峻民眾愛心送暖！　萬華青年化身蜘蛛人為醫護送便當

贈防疫專責隊新型救護車　愛爾麗醫療集團送愛到澎湖

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

郭昭巖發起「萬華人挺萬華」　獲逾6千便當、上千防疫物資相挺

防疫關懷送暖不間斷！　東森集團捐贈端午佳餚給榮民長輩加菜

大金空調持續捐贈醫療院所！空氣清淨機895台　守護醫護疼惜台灣

同島一命抗疫送暖！富邦集團擴大捐款累計捐助2億元

疫情嚴峻民眾愛心送暖！　萬華青年化身蜘蛛人為醫護送便當

贈防疫專責隊新型救護車　愛爾麗醫療集團送愛到澎湖

雷／徐仁國搞失蹤　朴寶英：你逃不了！《滅亡》第7集結尾反轉

快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清「2018年就持有」打臉小商人

謝金河：這場疫苗大戰　背後都是政治！

3年前只是粉絲！林進曝「同框男友影片」：感謝天安排你來我身邊

打開新家烤箱驚見「長長1根」　日網瘋猜：房東送的喬遷禮

「涅布拉」凱倫吉蘭化身殺手　聯手楊紫瓊預告曝光

修理車底萌汪「狂咬耳朵」求陪玩！　網笑翻：這是最棒的幫手

郭昭巖發起「萬華人挺萬華」　獲逾6千便當、上千防疫物資相挺

林彥汝確診Day 8仍沙啞「好得很慢」　曝老公、兒子現況：好消息！

馬大偉運彩解盤／爵士@灰熊　買全場小分

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

公益熱門新聞

疫情嚴峻民眾愛心送暖　萬華青年化身蜘蛛人為醫護送便當

抗疫送暖！富邦擴大捐2億

大金挺醫護已捐645台空氣清淨機

愛爾麗醫療集團贈新型救護車

防疫關懷送暖榮民　東森集團捐贈端午佳餚

郭昭巖「萬華人挺萬華」獲熱烈迴響

免費領A餐？部落客實測超感動

盼友善！社工心聲：我們不是萬華病毒

國泰金控捐四千萬元力挺防疫醫護

防疫第一線　味全替醫、警、消加油

守護受暴婦幼　東森購物捐助100萬新北市社會局

中化製藥捐助300萬物資　致敬抗疫鬥士

疫情三級千戶家庭再陷急難困境

弱勢兒少停課不停學　台灣大認捐100台平板

更多熱門

相關新聞

雙北確診逼近6000人！僅剩7區個位數

雙北確診逼近6000人！僅剩7區個位數

今日（31）加校正回歸新增351例本土確診，其中171例位於新北市，122例位於台北市，國內疫情狀況逐漸趨緩，重災區仍位在雙北。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，兩市近1個月確診數加起來已有5981例，以萬華1185例最多。

宜蘭控管市場人流憑身分證尾數採買

宜蘭控管市場人流憑身分證尾數採買

台東設13處快篩站　6月4日前完成兩熱區採檢

台東設13處快篩站　6月4日前完成兩熱區採檢

大金挺醫護已捐645台空氣清淨機

大金挺醫護已捐645台空氣清淨機

大金、東元捐百台冷氣空清機助醫

大金、東元捐百台冷氣空清機助醫

關鍵字：

郭昭巖萬華人挺萬華台灣疫情捐贈公益

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

李千那「從沒想過會被詐騙」！

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面