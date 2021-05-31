郭昭巖發起「萬華人挺萬華」　獲逾6千便當、上千防疫物資相挺

▲台北市議員郭昭巖日前即與國際扶輪社3481地區社友到北市聯醫和平院區捐贈防疫物資。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

台北市議員郭昭巖發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動，5/31獲捐900個乾洗手，6月起更有10多個團體單位相繼接力，將捐贈超過6000個便當、餐盒，要力挺防疫第一線的警消醫護人員。

「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動自5/20起展開，已有許多單位熱烈響應，5/31(一)又有中華民國傳情遞愛協會、伯慶公司、紅崴生技、中華民國多層次傳銷公會等四個單位，提供 900 個乾洗手給警消人員。6月起，又有包括菲力斯國際公司等超過十幾個團體與單位，都將捐贈餐盒、便當，提供辛勞的防疫第一線警消醫護人員。

▲台北市議員郭昭巖發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

郭昭巖表示，這次活動在許多善心團體，尤其是萬華在地商家的支持，充分展現出萬華人挺萬華人的互助義舉，也看到許多在地的餐飲小吃店也紛紛發起愛心活動，讓小力量聚集成大力量，真的要感謝這些默默付出的團體與企業。

6月1日起接下第一棒，警消部分是菲力斯國際有限公司董事長郭金耀，他們負責1至2日中午及晚間共 530 個餐盒。而 3 日起至7日，國際扶輪 3481 地區繼續負責每日 530 個餐盒。萬華仙草冰也將於 6 月 4 日致贈乾洗手凝膠予萬華分局。

另外6月1日至7日，郭昭巖亦號召13個單位、團體接力贊助醫護人員的便當餐點，包括了圓理想餐盒姚董事長共 500 個便當、松山區婦女會理事長林何初枝阿姨捐贈 1111 個便當、萬華運動中心廖佑霖董事長200個便當、環南市場山登雞鴨商438個便當、東三水街市場大豐魚丸200個便當、華西街自治會榮譽會長余柏松100個便當、貓空阿義師100個便當、松仁扶輪社至少200個便當、龍山國中教師會榮譽理事長徐欣怡等老師、木蘭蔬食每天20個素食便當。

另外還有大可居旅館 135 杯老濟安青草茶、上海老天祿60袋精緻糕點、龍山地下街自治會捐贈300杯萬華仙草冰。

郭昭巖強調，希望這樣的愛心不停歇，大家一棒接一棒，做第一線醫護警消人員的後盾，大家互助防疫，共度難關。