民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

▲國產疫苗爭議，讓總統蔡英文親上火線說明。（圖／翻攝直播）



記者林彥臣／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻，總統蔡英文甚至還因此親上火線，針對疫苗爭議發表談話。對此民眾黨立委張其祿就在臉書上開酸「請教小英總統報明牌是不是擾亂股票市場？ 」

張其祿在臉書上發文表示，昨日蔡英文總統對外說明，研發國產疫苗、建立自己的供給能量，為國家戰略的優先項目，同時蔡總統也嚴正聲明，內部清查相關政務人員沒有炒股的情事，我們樂見政府以總統的高度出面說明，但片面資訊的說明與欠缺主管機關職權調查的報告，恐怕還是不能消除國人之疑慮。

文中說，即使總統公開說明並無政務官炒股行為，但政府在國產疫苗安全把關及疫苗研發結果尚未完成的情形下，即大力鼓吹特定疫苗研發公司的疫苗將於特定期間就可提供施打，並進行政府採購。

▲民眾黨立委張其祿算蔡英文「報明牌」擾亂股市。（圖／記者屠惠剛攝）



張其祿強調，但這對於股票公開市場而言，不是就有鼓勵大眾投資該公司的行為出現嗎？尤其生技公司的營運績效是按其研發的成果來判斷，這需有科學的客觀依據及證明，而不是人為或主觀對其產品成效的放話與消息。

張其祿指出，以高端公司實收資本額21.23億元計算，其上周末在股票市場之市值便高達825.93億元，股價一年半來已經飆漲逾13倍，顯見市場投資人只能盲目依循「本夢比」進行投資，試問這樣的行為難道沒有擾亂金融市場的問題？

張其祿最後呼籲，昨日蔡總統再次宣示疫苗為國家的重要戰略資源，政府確實應從國民健康及防疫的角度來思考國產疫苗之研究及開發，但卻不應為了特定國產疫苗廠商的扶植，而造成國外合格疫苗引進的延宕、國人生命及生計的耗損，以及金融秩序的擾亂及利益衝突！

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