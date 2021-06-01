　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▲國產疫苗爭議，讓總統蔡英文親上火線說明。（圖／翻攝直播）

記者林彥臣／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻，總統蔡英文甚至還因此親上火線，針對疫苗爭議發表談話。對此民眾黨立委張其祿就在臉書上開酸「請教小英總統報明牌是不是擾亂股票市場？ 」

張其祿在臉書上發文表示，昨日蔡英文總統對外說明，研發國產疫苗、建立自己的供給能量，為國家戰略的優先項目，同時蔡總統也嚴正聲明，內部清查相關政務人員沒有炒股的情事，我們樂見政府以總統的高度出面說明，但片面資訊的說明與欠缺主管機關職權調查的報告，恐怕還是不能消除國人之疑慮。

文中說，即使總統公開說明並無政務官炒股行為，但政府在國產疫苗安全把關及疫苗研發結果尚未完成的情形下，即大力鼓吹特定疫苗研發公司的疫苗將於特定期間就可提供施打，並進行政府採購。

▲▼民眾黨張其祿「空氣灰濛濛霧茫茫 高雄空汙問題待解決」記者會 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委張其祿算蔡英文「報明牌」擾亂股市。（圖／記者屠惠剛攝）

張其祿強調，但這對於股票公開市場而言，不是就有鼓勵大眾投資該公司的行為出現嗎？尤其生技公司的營運績效是按其研發的成果來判斷，這需有科學的客觀依據及證明，而不是人為或主觀對其產品成效的放話與消息。

張其祿指出，以高端公司實收資本額21.23億元計算，其上周末在股票市場之市值便高達825.93億元，股價一年半來已經飆漲逾13倍，顯見市場投資人只能盲目依循「本夢比」進行投資，試問這樣的行為難道沒有擾亂金融市場的問題？

張其祿最後呼籲，昨日蔡總統再次宣示疫苗為國家的重要戰略資源，政府確實應從國民健康及防疫的角度來思考國產疫苗之研究及開發，但卻不應為了特定國產疫苗廠商的扶植，而造成國外合格疫苗引進的延宕、國人生命及生計的耗損，以及金融秩序的擾亂及利益衝突！

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
34週孕婦確診！血氧不足恐傷胎兒　醫護團隊拼命26分鐘剖腹產
獨／高雄連鎖早餐店傳4人疑染疫　店長發足跡文：對不起！確診了
快訊／世界衛生組織宣布：中國科興疫苗列入「緊急使用清單」
獨／《植劇場》女星當媽！　演員老公曝「奶奶喪禮後」驗出懷孕
孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化
老公出賣床上醜照！大牙深夜超狠報復：別惹母老虎　他道歉跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有問題

朱學恒送喪禮花籃掀眾怒　林延鳳親送花束替CDC加油

「這幾天疫情陷入膠著」　柯文哲：面對新型病毒我們不能當義和團

中央反覆多次！配發疫苗5.6萬→3.6萬→5.4萬劑　柯文哲批政策混亂

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有問題

朱學恒送喪禮花籃掀眾怒　林延鳳親送花束替CDC加油

「這幾天疫情陷入膠著」　柯文哲：面對新型病毒我們不能當義和團

中央反覆多次！配發疫苗5.6萬→3.6萬→5.4萬劑　柯文哲批政策混亂

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

「台積電…群聚」「這是咋了」　調查局一關鍵揭假訊息流竄

《剩女保鏢》小維尼暴風成長！　9年後合體袁艾菲變帥了

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

解放軍16架軍機進入「大馬防空識別區」　皇家空軍緊急升空驅離

法網／謝淑薇惜遭中國王薔逆轉首輪止步　女雙列頭號種子續戰

美星巴克員工控訴　薪水少又被當成「咖啡機器人」　

凱基銀全台11分行　6月4日起營業時段分上、下午！

侵權爭議連爆！　劉芒沉默3週再道歉「錯誤已造成」：我們重整出發

政治熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

新北20個高風險熱區一次看

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

郭董送疫苗掀開「潘朶拉盒子」　沈富雄：蔡英文不用操心了！

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

8400億預算全通過　首波紓困4.0補助款本週入帳

快訊／台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　劉宥彤4聲明怒駁

快訊／新北5區菜市場即日起「身分證尾數分流」　攤位縮減

新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場

更多熱門

相關新聞

醫曝疫情心碎故事：一千個要守住的理由

醫曝疫情心碎故事：一千個要守住的理由

國內新冠肺炎疫情自5月中爆發至今（1日），累計8842人確診，137人死亡。對此，澄清醫院胸腔內科謝佳珍醫師表示，他所工作的醫院，收了一些新北市轉來中部檢疫所，在檢疫所惡化，而需要插管治療，轉來專責重症的病患，然而這之中也發生了太多傷心的故事，在臉書分享心碎案例，直指這就是「一千個要守住的理由」。

黃珊珊轟蔡英文搞不清炒股跟人命輕重

黃珊珊轟蔡英文搞不清炒股跟人命輕重

光良罕見動怒！　見有人違防疫規定氣炸

光良罕見動怒！　見有人違防疫規定氣炸

金門27人抗篩遭開罰最重1.5萬　3離島逆時中

金門27人抗篩遭開罰最重1.5萬　3離島逆時中

國內5機場篩檢站明啟用　要提早報到

國內5機場篩檢站明啟用　要提早報到

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗國產疫苗高端疫苗張其祿

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

肺整個都塌了！媽確診撥電話「卻已無法說話」

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面