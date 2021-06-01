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防疫最前線　台東大武警民攜手齊心防疫　

▲▼ 台東大武警民攜手齊心防疫。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東大武警民攜手齊心防疫。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

自新冠疫情爆發以來，台東大武警分局面對嚴峻的疫情，為保護執勤同仁免於遭受感染風險，各分駐派出所駐地每日皆消毒2次以上；於執行各項勤務時，均要求同仁除戴好口罩之外，更應穿戴護目鏡、手套、面罩及於執行高風險勤務時需穿著隔離衣，車輛及裝備於執勤結束後立即清潔消毒，此外於駐地外設置受理民眾報案及偵訊專區，以隔板保護員警及洽公民眾之安全，保護自己也保護家人、同事與民眾的健康。

▲▼ 台東大武警民攜手齊心防疫。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

金峰鄉、太麻里鄉目前為台東縣確診個案最多的地方，台東縣政府重視疫情的防堵，由本分局同仁配合衛生、民政單位實施各項關懷及勸導工作，衛生單位更積極協調國軍對防疫熱區進行清潔消毒作業。本分局同仁配合縣府政策，加強勸導取締未戴口罩的民眾、勸導驅離未遵群聚規定民眾及積極稽查違反規定擅自營業之店家，而各村落也自發性設立防疫站、及自行進行環境消毒作業，控制疫情不擴散，維護原鄉部落居民身體健康。

大武分局呼籲，員警在第一線執行高風險防疫工作，請民眾務必配合相關防疫規定，「為了你，我堅守崗位；為了我，請堅守在家」，防疫工作沒有人是局外人，做好防疫，減少非必要外出，大家齊心協力，全面防疫，保護所有台東民眾的健康。

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