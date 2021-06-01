新增確診3例！雙北返鄉家庭群聚　饒慶鈴籲北返者速快篩

▲縣長饒慶鈴呼籲雙北返鄉民眾，即刻前往住家附近快篩站進行快篩。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東1日新增3確診個案及2外縣市個案。除1例花蓮個案以外，其餘為雙北回台東的鄉親感染同住家人，縣長饒慶鈴呼籲雙北返回台東的民眾，不論有無症狀，應即刻前往住家附近的快篩站進行快篩。

▲▼新增確診3例之疫調足跡表。

饒慶鈴1日下午召開疫情記者會，說明台東新增3確診案例均為太麻里鄉人，另有1相關確診者設籍新北。案8624（40多歲、女）5月20日與男友（新北個案）從雙北回來後在住家附近活動，案8622（60多歲、女）為其母，在果園農忙或住家附近活動；案8623（30多歲、女）為同住家人，5月27日曾到台東市區購物洽公。目前已匡列其他同住家人，居家隔離並採檢中。而花蓮個案8863正進行台東足跡疫調及相關人員匡列中；另外提醒前往蘭嶼、綠島的鄉親先到當地衛生所快篩。

台東目前累計金峰鄉9人、太麻里鄉6人、成功鎮及卑南鄉各1人，共17人確診，匡列241人。饒慶鈴指出，雙北每天仍有破百例確診，而台東又與雙北鄉親往返密切，根據村里長主動關懷計畫回報至5月31日數據，從雙北返回鄉親仍有近200人還在台東，為確實阻斷病毒傳播鏈，呼籲5月15日r之後從雙北到台東者盡快前往快篩。另也呼籲進入蘭嶼及綠島的民眾，若有需要可自願性前往當地衛生所快篩，保護自己和離島鄉親的健康，台東縣府也會持續向中央爭取在台東豐年機場設立快篩站。

衛生局表示，醫院為面對新冠病患高風險族群，截至5月31日，台東縣分配到的疫苗由第一線醫事人員優先施打，施打率已達6成4，具有群體保護效果。自1日起將開放下列人員預約接種：醫院醫事及其他工作人員、執行防疫工作的第一線人員（含衛生所防疫人員、防疫專責救護隊、防疫消毒大隊、執行防疫的警察人員）、防疫旅館工作人員及防疫專車司機，另針對金峰鄉、太麻里鄉、大武鄉，特別開放第5順位的警察優先施打。

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