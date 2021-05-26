快訊／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

▲王秉華行兇前與妻子吵架，拿刀捅了林姓騎士洩憤後叼菸緩步走回，彷彿藉此向妻子示威。（圖，資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者羅志華／台北報導

男子王秉華於2020年3月，在新北市新店隨機刺殺林姓男子致死，於審理期間抄心經、主張精神疾病聲請鑑定，「逃死SOP」樣樣來，律師表示，王男患有「間歇性暴怒障礙症」，失控所為的犯行並非最嚴重罪刑，但林男的母親不捨唯一的兒子莫名其妙慘死，希望法官判王極刑；北院26日判王男死刑。

王男於案發前，在車上和妻子討論晚餐吃甚麼，不料2人因是否要回娘家吵架，王男盛怒下竟抽出預藏的生魚片刀，一下車就朝停在路邊的林姓騎士走，靠近時更箭步衝刺，一刀深刺進對方背部，抽刀後叼著菸緩步走回車上，似乎在對不服從的妻子示威，妻子於王男駕車逃逸中不斷哭求原諒，才讓他終於清醒、報警自首。

▲王秉華在律師幫助下，聲請多項精神鑑定驗出「間歇性暴怒障礙症」，也曾抄心經懺悔，走完整套「逃死SOP」。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

王男遭逮時，聲稱有精神疾病，之後果然也在律師幫助下，聲請了「多項」精神鑑定，本案審理長達1年多，主要就是等待冗長的鑑定過程，結果指出王男患有「間歇性暴怒障礙症」，律師更主打王男的病史，指他從小就會看到幻覺，小學時就醫多達5次，國中也吃了1年藥，後因雙親覺得影響發育停藥。

律師進一步加深悲劇形象，稱王男從小因過動等因素，不僅被旁人歧視為「特教生」，也因此開始自卑「我是麻煩製造者」，還深信自己人格分裂，在案發前幾度與路人大吵、失控刺殺林男，都是因間歇性暴怒障礙症發作所致，並舉2012年台南湯姆熊隨機殺人案比較，主張兇嫌當時殺害10歲男童都沒判死，本件更不宜貿然判死。

王男與律師一搭一唱，除審理期間幾度在庭上哭泣，也曾陸續表示「想去死者靈堂上香致歉」、「在看守所抄心經」、「一直想跟家屬表達歉意，希望法官可以給我一個機會」。

▲受害家屬對王秉華精神鑑定的主張相當不服，母親更在痛哭許久後，才勉強說出希望法官判死 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

林男的父親於先前出庭時，認為王男看起來很正常「根本是故意刺死兒子的」，對王男聲請精神鑑定相當不服氣，「人殺一殺說要去鑑定，太沒道理了」、「他如果真有毛病，隨便刺一下就好，這樣把人殺死，我好好一個家庭被他弄成這樣」；母親更在案發後深陷傷痛，出庭時哭了許久，才勉強說出希望兇手判死，隨後便在家人陪伴下離開。

遇害的林男，是林家在生下3個女兒後，好不容易盼來的兒子，案發當晚林男要去載姊姊下班，林母建議開車，但林男怕雨天視線不佳、騎機車上路，行車紀錄器影片中，林男倒下時那錯愕、無辜的神情，彷彿在問無冤無仇的王男為何要偷襲他，林父於偵查中心痛表示，本來要將木工事業傳給獨子，但現在「這些工具都不知如何處理了」。

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