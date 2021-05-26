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新店隨機殺人案凶嫌判死　法官霸氣：判無期無法還被害人公道

新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲王秉華與妻子吵架後，隨機殺死路旁的林姓騎士，北院26日判他死刑。（圖，資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者羅志華／台北報導

男子王秉華於2020年3月，僅因與妻子吵架不爽，便持刀隨機將路旁林姓騎士刺死，雖於審理中抄心經、聲請精神鑑定，走完全套「逃死SOP」，北院26日仍判他死刑，判決理由也隨宣判曝光，替家屬提告的林帥孝律師得知結果，語氣聽來有些訝異，表示一審結果符合家屬期待，若對方上訴也將繼續協助。

王秉華於犯案當天，與妻子討論到哪吃晚餐起衝突，2人從台北一路吵到新北新店，不料王秉華氣憤之下，抽出預藏的生魚片刀下車，竟對路旁等著接姊姊下班的林男衝刺猛桶一刀，隨後叼菸走回車上，彷彿藉此與妻子示威，無辜的林男最後因傷重不治。

法院認為，王秉華殺人犯行明確，精神鑑定的結果，也指出他當下有清楚辨識能力、不符減刑要件，而王秉華雖主動投案，卻是在離開現場後，經妻子苦苦哀求打電話報警後，才接過電話向警方坦承犯行，在如此「情勢所迫」下的作為，難以認定適用自首減刑。

而王秉華僅因與妻子吵架，就對無辜路人行刺，考量被害人臨終極度恐懼、因失血過多致死的折磨歷程，更因此使被害家屬承受極大痛苦，法官認定若僅判無期徒刑、或甚至較輕的刑期，無法還無辜被害人公道，應將王秉華與社會永久隔離，以防有心人士惡意效仿，判他死刑、褫奪公權終身。

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