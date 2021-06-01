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化學兵的眼淚！指揮官錯過妻子生產...哽咽喊：對不起妻小

▲▼陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰上校。（圖／軍聞社）

▲33化學兵群指揮官龔龍峰上校（圖）日前執行消毒任務，期間妻子恰巧生產，仍以任務優先，帶領官兵完成消毒工作。（圖／軍聞社）

文／中央社

本土疫情嚴峻，國軍化學兵忙於分赴各地消毒，陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰上校為對抗疫情，不僅錯過妻子生產、新生兒「收涎」，自5月10日迄今未曾休假，他受訪語帶哽咽，自覺對不起妻小，但他更放不下弟兄。

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全台各地可見國軍化學兵在街道、市場、捷運站、防疫旅館、疫情篩檢站等地進行消毒工作，即便烈日、大雨也無「疫」不與，沒有例外。

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負責統籌北部地區化學兵消毒任務的陸軍33化學兵群，指揮官龔龍峰上校受訪表示，面對看不見的敵人，官兵前往前線消毒一定有所壓力，因此他再三要求隔離衣穿著、保護面罩配戴、手套防護務必到位，避免影響自身安全。

由於近日高溫動輒攝氏37度，化學官兵穿著全套防護衣時，往往未出勤就已全身濕，甚至遇惡劣天氣時，「外面下大雨，裡面下小雨」都是他們的日常。

龔龍峰分享，近期雙北氣溫平均都在34度至37度之間，雖然平常在營區都有進行耐熱訓練，但他也提醒幹部務必注意防治中暑。

化學兵部隊支援疫情防治期間都在上午4時30分起床、5時30分出門，依照勤務屬性不同，最早大約晚上6 時回到營區，部分支援篩檢站消毒的官兵，可能要到晚上12時才能歸營，雖然官兵都有輪班、輪梯次，但長時間投入消毒、穿著防護服帶來的不適感，官兵都很辛苦。

龔龍峰說，過去疫情平穩期間，官兵都能夠外膳宿，但疫情突然升溫，官兵從每天晚上回家到每週才能回去一次，難免會有不習慣的地方，但此時國家需要化學兵，也是化學兵能夠發揮價值之際，官兵都認為執行清消任務非常有意義，並不會去在意放假。

其實，不只化學官兵因為消毒任務無法正常返家，龔龍峰自己今年初錯過妻子生產，就連近期孩子的「收涎」儀式也無法參與。

龔龍峰受訪時一度哽咽，他表示，太太一直跟他說小孩子的重要節日都無法參與，當然多少會有點情緒反應，認為「怎麼都這樣」，但近日太太也看到電視媒體跑馬燈一直輪播疫情訊息，漸漸理解他的工作性質。

龔龍峰也安慰太太「做另外一半真的比較辛苦」，但他真的放不下弟兄，自己責任感重，要確認弟兄防護到底有沒有做好、車子有沒有消毒、清潔有沒有確實，更擔心官兵染疫。

龔龍峰已經告訴太太，等疫情降溫後他才會回家，在那之前他會一直守在部隊；據了解，龔龍峰自5月10日迄今，已23天沒有回家。

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