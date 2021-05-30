三級警戒還要辦免費消防講習　高雄消防局打臉：推銷才是真的

▲消防局提醒民眾千萬別上當。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市消防局近期接獲好幾起來自民眾的反映，指出某民間協會以頻繁的電話、函文、傳真等方式，要求公司行號依法辦理消防講習，而這些其實全部都是假的，可千萬別上當！消防局特地發出新聞稿澄清，表示絕對沒有委託任何民間團體以行文或其它方式，要求公司單位辦理消防講習，更何況現在是防疫期間，全國三級警戒中。

消防局進一步表示，近來民眾反映指出，現在是防疫期間許多公司行號都快忙不過來了，竟然還有人頻頻打電話來公司，而且以「依法」為名，說要幫我們公司辦理「免費」消防講習，讓他們一頭霧水，直說：「這到底是怎麼一回事？！」

對此，消防局特地在臉書粉專「港都大小事情」上貼文，提醒民眾千萬別上當，因為這可能是民間團體假借免費消防宣導，附帶推銷消防產品的一種商業手法！如果該團體如有販售「未經認可之消防機具器材、設備」事實，就是已觸犯消防法第12條(最高可處新台幣10萬元)，市民朋友如果接獲類似電話，可檢具事證(販售過程影音、購買憑證等)向消防局檢舉！並強調防疫期間，民眾可以宅在家、不出門也能線上學防災！

►「時間對我們來說完全沒用！」

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