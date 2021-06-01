快訊／新北5區菜市場即日起「身分證尾數分流」　攤位縮減、汽機車禁入

記者羅婉庭／新北報導

雙北確診足跡高比例集中於菜市場、賣場，但菜市場仍人潮滿滿。新北市板橋、永和、新店、五股、林口等5區內所有菜市場皆採用身分證尾數進行分流。目前共有37市場休市，7夜市停業。

新北市採身分證尾數進行人流管控市場區域，包括板橋、永和、新店、五股、林口內所有菜市場，並搭配市場攤商內所，讓道路拓寬，也取消路面中間攤位，降低人潮密度。





▲濱江果菜市場。（資料照／記者劉亮亨攝）

同時，板橋、樹林、三重菜市場也實施管制時段禁止汽機車進入，而以抽號碼牌並限制場內人數的有泰山、金山、蘆洲菜市場；中和區則是大多已經休市，其餘的依照市場型態實施人數限制，管制時段禁止汽機車進入。

新北市長侯友宜31日要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，並要求市府相關單位落實稽查，期望用最短的不便換來抗疫的成功。

侯友宜表示，確診足跡有17%落在公共場所，其中又以市場數量較多，已請區公所及市場處聯繫各自治會，研議因地制宜的人流管制措施，相關措施沒有固定模式，只要能達到管控人潮，原則尊重自治會管理，如果自治會無法落實就休市，並要求相關單位全力稽查。

市場處於昨日發布公告，要求各自治會訂定相關措施，確實依各分流計畫執行，不少地區也開始推出管理措施，如板橋區針對黃昏市場管制時段禁止汽機車進入措施，將人車分流，讓實聯制更落實；金山區限制場內容留消費人數上限50人；三重區部分市場限縮市場設攤以降低人流等。





▲濱江傳統市場人潮擠爆。（圖／記者劉亮亨攝）