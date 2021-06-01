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快訊／蘇貞昌批朱學恒不厚道　「詛咒努力工作的人非常不恰當」

▲▼朱學恆送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恒送4盆喪禮花籃給疫情指揮中心。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

名嘴朱學恒1日上午送4盆喪禮花籃給中央流行疫情指揮中心，並表示想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥。對此，行政院長蘇貞昌批評，這種行為非常不恰當，他透露衛福部長陳時中以辦公室為家，沙發都睡出一個頭型。

蘇貞昌1日在臉書表示，以理性和團結來對抗疫情，讓全世界看到台灣人的情操和韌性，他剛主持完每天早上八點的行政院擴大防疫會議，會後得知，有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

蘇貞昌指出，這一年來，整個防疫國家隊，從第一線醫護到指揮中心的同仁，攜手幫國家守住一整年，也在經濟團隊的共同努力下，讓台灣維持高度經濟成長、讓股市上萬點天數持續史上最久、更讓台灣民眾享受世界其他主要國家無法想像的一整年輕鬆生活，他多次到指揮中心，看到指揮官陳時中，帶領同仁每天從早上的防疫工作開始，到中午的全國記者會，一直忙到深夜，都還在分析疫調資料、做小組討論，陳時中指揮官因為以辦公室為家，常常只能在椅子上稍作休息，沙發上還睡出了一個頭型，可以想像整個防疫團隊是多麼辛苦。

▲▼蘇貞昌、陳時中。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌、陳時中。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

蘇貞昌強調，現在變種病毒襲擊全球，本土疫情再起，台灣應該團結一致對抗病毒，而不是爭功諉過，甚至把彼此當作仇敵詛咒，台灣最可貴的民主自由，是建立在互相關懷、理性討論、不斷修正，一起提出解決問題的方法，才能讓台灣一次又一次度過難關。

蘇貞昌還說，比起其他國家的疫情肆虐，現在的台灣已經更有能力、更有資源來對抗病毒，尤其我們看到在全民努力下，這幾天疫情稍見穩定、醫療資源的配置逐漸有秩序、疫苗的採購和研發也順利進行。在這個時候，希望國人同胞以理性和團結來對抗疫情，讓全世界再一次看到台灣人可貴情操和韌性。

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