九頭身D奶茶花女美背曝！最辣妹子日賺1.8萬　驚為天人恐疫情破口

▲彰化茶花女就屬她最美最辣。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局連日來已經查獲近40名茶花女涉嫌性交易，還有媽媽要養小孩甘願鋌而走險，近日在彰化市一家摩鐵出現一名身材火辣九頭身大美女，call客靠「口碑」相傳1天最少接6男客，一次90分鐘收費3000元，一個月大約賺進高達30萬，也讓警方對此大感搖頭「寧願冒著染疫風險」，為了錢真是不要命。

國內疫情嚴峻，色情交易卻抓不完，恐成防疫破口。員林市「鳳姐」喊價從半套300元起跳，一名詹姓女子在3天內連續2次遭警方查獲從事性交易，員警在現場查扣保險套、潤滑液等物，詹女也對犯行坦承不諱，她雖辯稱因債務纏身，且有小孩要養才鋌而走險，仍遭警方依社會秩序維護法函送。

▲彰化茶花女就屬她最辣。（圖／民眾提供）

從警方查獲的茶花女中，肥瘦高矮不均，泰半都是逃逸移工，在出租套房賣淫，日前彰化警方大力圍剿掃蕩「暗黑翁滋蔓」賣淫集團後，全部往南移，被高雄警方查獲。這群茶花女開價有4000元到5000元不等，但因疫情影響全部打5折，2000甚至1500元也收，有金絲貓、也有九頭身美女，嫖客視服務情形再加碼。

彰化警局日前查獲這名9頭身D奶茶花女，面貌驚為天人，也難怪1次價碼3000元起跳，她被警方查獲時，不諱言的說「就是要賺更多的錢」，雖然警方在偵訊後，將她依社會秩序維護法80條第1款予以裁處，但這群茶花女似乎不怕被罰，罰了之後還是重操舊業，也讓警方大感搖頭。

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