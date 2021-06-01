北市男虐死領養貓　網友留言「閃爍眼神、變態」竟挨告

▲TNR負責人PO出「花生」生前照片敘述送養給趙男的經過。（圖／翻攝請支持流浪貓TNR計畫臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北市趙姓男子涉嫌向台北市支持流浪貓絕育計畫(TNR)協會，領養2隻流浪貓後，因故想再領養其他貓咪遭拒，竟以鈍器痛擊飼養的浪貓「花生」致死，日前趙男已被士林地檢署起訴，沒想到他竟控告公布事發經過的TNR負責人，以及質疑他「閃爍眼神」、「變態嗎」的網友涉嫌妨害名譽、洩漏個資，台北地檢署1日處分不起訴。

25歲的趙男住在台北市內湖區，2019年5月中，透過流浪貓TNR協會領養「花生」及「巧克力」2隻浪貓，9月底到10月14日，趙男持續向協會表示想多認養幾隻，但因剛好中意的貓咪都生病，協會暫時婉拒送養，沒想到15日，趙男就告知協會，「花生」往生了。

協會取回花生大體，並要求趙男把巧克力送到醫院檢查，之後趙男開始到處打電話尋求其他收養管道，最後在2019年12月初，到內湖收容所認養了另1隻「巧克力」與「可可」，但不到1個月，內湖收容所和動保員家訪時，赫然發現「可可」也離奇死亡，趕緊帶回第2隻「巧克力」，全案因此爆發。

▲趙姓男子不滿遭條列式公布個資提告結果失敗。（圖／翻攝請支持流浪貓TNR計畫臉書）

整段過程被TNR協會的負責人甘明士po上臉書粉絲團，「請提醒身邊送養貓的朋友，不要將貓送給此人」，引起網友暴怒，至今分享貼文達600多次，杜姓網友也提供自己經驗，指趙男曾要找她認領1隻黑白貓，「從她(應為他)閃爍的眼神中可以看出這一個人士有問題的」，「請協會務必調查清楚他們是不是像新竹 事件一樣到處認養貓咪大家共同虐待」，「搞不懂這種人的心態是變態的心裡嗎」。

趙男否認虐貓，控告甘男和杜女涉嫌妨害名譽誹謗罪，另外杜男公布他的名字「趙X皓」以及住在「內湖路二段」，也涉及違反《個人資料保護法》，還有其他約10名網友則因回文「等天收」等文字，被控涉嫌恐嚇。

但是檢察官調查，甘男只是po出事發經過，順帶提到的趙男資料，都是趙男自己先前與人筆戰時，自己已經公布過的，至於杜女依個人經驗做出相關評論，也不是空穴來風，事實上，趙男已經在2021年5月間，被士林地檢署依違反《動保法》傷害動物致死罪起訴，因此處分不起訴甘男和杜女，而其他被告恐嚇的網友則暫時查不到真實身分。

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