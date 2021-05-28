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美女醫曝豪門前老公「送禮物用丟的」　被控妨害名譽結果出爐

▲▼眼科醫師黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲牙醫黃宥嘉談論前夫送禮物食用「丟」，挨告妨害名譽不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

眼科女醫黃宥嘉3年前在電視節目中，分享過去嫁入陳由豪家族，當豪門當媳婦的經驗，自曝前夫陳文彥送iPhone禮物時，是用丟的，引起陳文彥不滿，翻出黃宥嘉以前寫的部落格，質疑當年黃收禮很開心，如今卻公然妨害他的名譽，台北地檢署調查認為，黃只是說出主觀感受，犯罪嫌疑不足，因此處分不起訴。

黃宥嘉和陳文彥在2011年結婚，2013年1月30、農曆除夕當天，黃宥嘉與母親，跟陳文彥、婆婆，為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元鬧翻，最後2017年在法院協議離婚收場，但雙方仍互控多起民刑事官司。

黃先前控告前夫家涉嫌侵占大量財物珠寶，結果被士林地檢署處分不起訴後，黃在臉書吐槽「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」「連鑽戒都說借我戴的，怎麼不說其實你的精子也都是借我用用看的，跟我爭什麼監護權？」

▲▼ 眼科醫師黃宥嘉前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃宥嘉曾爆料前夫陳文彥是陳由豪家族成員 。（圖／資料照）

2018年2月間，黃上電視節目《新聞挖挖挖》分享和前夫交往經驗，指前夫曾經從駕駛座上，把iPhone的盒子丟過來(副駕駛座)，前夫陳文彥在2020年找出黃宥嘉當年的部落格文章，指當初黃收到禮物時很開心，如今卻說得好像是段不愉快的回憶，涉嫌妨害名譽。

黃宥嘉辯稱，她當時在節目中有幫前夫緩頰，可能因為他在開車的駕駛位置上不方便，沒有要妨害名譽的意思，黃並猜挨告可能是因為她向前夫提起剩餘財產分配訴訟，檢察官認為，無論當時陳是怎麼送出禮物，黃依個人經驗說出主觀感受，並不構成犯罪，因此處分不起訴。

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