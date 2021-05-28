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徐乃麟遭爆與女密友發生關係求償200萬　她跟律師亂講話糗了

▲▼藝人徐乃麟步出地檢署，未回應記者提問。（圖／記者羅志華攝）

▲藝人徐乃麟2019年9月3日剛與楊強蓉對質完，對方就在受訪時爆他「與女密友發生關係」，氣得再求償200萬。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人徐乃麟於2019年間，牽扯詐賭、投資糾紛風波，事後提告對外放話的楊強蓉等人，不料楊女律師竟在9月3日開完偵查庭時，對外爆料徐乃麟曾自承，與女密友董子綺交往「有發生關係」，並稱握有錄音檔，徐乃麟再告楊強蓉及爆料律師，求償200萬元，北院28日判2人應賠10萬元。

徐乃麟先在內湖賭場風波中，遭爆提供豪宅給女密友董子綺當場地，經調查後獲不起訴，相關人士楊強蓉、董子綺則因賭博罪判刑；徐乃麟不滿楊強蓉等人對外頻頻放話、損害他名譽，對一干人等提告。

而當徐乃麟與楊強蓉於2019年9月3日，在台北地檢署開庭對質完後，楊強蓉的委任律師，竟又爆出徐乃麟與董子綺的黑料，楊強蓉也在旁幫腔，讓徐乃麟一時成為網友揶揄的對象。

徐乃麟控訴，他的確曾說與董子綺發生關係，但那只是氣話，且楊強蓉早於2016年間，就很清楚董子綺與他不是男女朋友，甚至楊受訪時，也曾提到「董子綺連乃哥都騙，我覺得乃哥很無辜拉，董子綺跟外面的人說是徐的女友、小三，我不認為，乃哥不會喜歡這種騙子」，顯見楊與律師向媒體爆料不實內容，害他形象大損、代言也丟了，向2人求償200萬元、並要求登報道歉。

爆料律師主張，他是為證明楊強蓉接受周刊訪問的內容為真，且他也聽過錄音檔後，才向媒體爆料，陳述時也提到「徐乃麟說是氣話」，沒有想侵害徐乃麟的名譽。

楊強蓉表示，她曾傳訊向徐乃麟提過與董子綺的關係，徐也回訊說「這本來也就是事實」，她認為爆料內容確有根據，且她也沒讓律師對外放話，不該跟律師一起承擔責任。

法官認為，徐乃麟於9月3日與楊強蓉對質當下，就已澄清「承認與董子綺發生關係」只是氣話，但爆料律師在沒有其他證據下，於庭後向媒體爆料，楊強蓉還在旁附和，侵害徐乃麟名譽犯行明確。

至於楊強蓉所提的對話紀錄，徐乃麟回覆的「這本來也就是事實」這句，顯然是針對上一句，楊強蓉說「董子綺在外面所騙的、所輸的，她必須面對司法…」等內容，而不是在回前幾句、楊強蓉提到董子綺與徐乃麟關係的部分，並不能作為爆料的根據。

徐乃麟求償部分，法官參考徐與廠商的合約，載明徐乃麟須維持良好形象，但他解約前正身陷詐賭、投資風波，會失去代言，未必是因楊強蓉與律師爆料所致，而雖然合約內寫到300萬酬勞，但也是在徐乃麟完成工作後才能拿到，認定楊與律師賠償10萬較為合理，至於登報道歉部分，考量本案再次曝光，會對徐乃麟造成二次傷害，予以駁回。

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