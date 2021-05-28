博美「身綁汽球飛上天」飄2F狠撞！網紅虐狗竟嗨翻　影片流出被捕

記者吳美依／綜合外電報導

印度YouTuber沙瑪（Gaurav Sharma）擁有415萬訂閱的超高人氣，近日拍攝的一部影片卻招致撻伐。他抓起自己飼養的博美犬Dollar，在狗狗身上綁了好幾顆氦氣氣球，接著放開雙手，任憑毛孩飛在半空中，甚至被風吹得撞上2樓陽台欄杆，而且全程只顧著拍攝，甚至放聲大笑。

根據網友們「備份」的影片，沙瑪和媽媽21日分別在公園裡和住宅旁邊做此「實驗」，Dollar被氣球帶著飛上去，四隻腳在半空中亂揮、顫抖，看起來十分害怕，牠接著被風吹到旁邊，直接撞上欄杆，又差點撞到牆壁。

▲印度網紅沙瑪在狗狗身上綁著氣球，接著放手讓毛孩飛上天。（圖／翻攝自YouTube／Legend CA）



此影片上傳至YouTube後，立刻引發喧然大波，並被動保組織檢舉下架，其中之一的「動物之友」（People for Animals）對於這部影片表示擔憂與譴責。

南德里警察局副局長塔庫爾（Atul Thakur）證實，31歲的沙瑪因涉嫌虐待動物被捕，相關單位正在進行深入調查。

沙瑪公開道歉時表示，自己真的非常深愛Dollar，在把狗狗放到空中以前，已經做好一切防護措施，但他也承認這是錯誤的危險行為，「我受到外國影片的影響，如果有人因為看了這部影片而受到傷害，我深表歉意。我絕對不會再這麼做了」。

防疫宅在家怎麼能沒有Switch！限時快閃特價

★搜尋訂閱Podcast《有點毛毛的》★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast