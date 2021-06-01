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國產vs四大國外疫苗！李秉穎曝「第一期試驗」結果：別死板要第三期

▲▼新冠疫苗,美國。（圖／路透）

▲世界各國仍在搶購疫苗，專家指出，國產疫苗可用性是可預期的。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

面對國產疫苗屢受質疑，專家諮詢小組委員李秉穎今（1）接受資深媒體人周玉蔻專訪時指出，許多懂疫苗的專家朋友都相當生氣，「怎麼有這麼多奇怪言論，還義正嚴詞？」他也藉此頗析國產及目前世界現有的其中4大廠疫苗，以品質保證來談，「蛋白疫苗是比較可靠的」，至於RNA疫苗或腺病毒疫苗則是搶速度用的，因為設計簡單、製造容易，疫苗覆蓋率也可以快速達到指標。

mRNA疫苗／輝瑞、莫德納：李秉穎提到，RNA的最大問題就在於不穩定，技術上要克服不穩定的特點才能給予人類施打，雖然目前是有克服，但保存仍舊是需要考量的難關，且過敏性休克發生率較高的情況下，也增加了危險性。一般而言，施打疫苗會發生過敏性休克大約是百萬分之1，但RNA大約落在百萬分之3到5之間，因此打完一定要好好觀察30分鐘。雖然至今尚未看到有什麼不良反應出現，可是未來還不曉得，「還是讓人有點擔心」。

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腺病毒疫苗／嬌生、AZ：李秉穎坦言，一開始其實不太看好腺病毒疫苗，因為腺病毒是活的，而活的病毒打到人體後，雖然會產生免疫力，但也會讓身體產生腺病毒抗體，所以它打第二劑效果就不好，因為第二劑腺病毒進入人體後，會被第一劑引發的腺病毒抗體中和、破壞。

▲▼南韓國內發生首起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

▲專家強調，AZ疫苗效果雖差強人意，但還是值得接種。（示意圖／達志影像）

不過，第二劑加強反應雖不太好，僅能達到70%左右的效果，但差強人意，沒辦法達到90%也是因為跟設計有關。李秉穎也說，腺病毒疫苗目前發現有血栓的情況，在西方國家的發生率差不多是10萬分之10到20，雖可說是罕見的併發症，但確診死亡率可能有30、40%，研究也發現55歲以下的女生容易發生。只是，疫苗本身仍是利大於弊，「還是值得去接種」。

基因重組蛋白疫苗／高端、聯亞：李秉穎提到，國產疫苗都是基因重組蛋白製造，缺點就是「做得比較慢」所以短時間內沒辦法造出幾千萬劑，但它是最傳統的疫苗，不像腺病毒或RNA，施打後會全身到處跑，就是打在肌肉，讓局部產生免疫反應，也不會預期有什麼過敏性休克或血栓發生。

至於在抗體部分，李秉穎透露，有看到第一期臨床試驗中，抗體高度比起新冠病毒免疫者的血清抗體，還稍微高一點，這跟RNA疫苗的臨床試驗是差不多的，「所以國產疫苗的可用性是可預期的」。他解釋，蛋白疫苗本身就是傳統的疫苗技術，而第一期抗體實驗就顯示不亞於國外疫苗，現在很多人一直在吵說要做第三期，「這東西有點無視於尤其台灣緊急疫情」。

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲專家認為，緊急疫情要用緊急手段。（圖／路透）

李秉穎強調，緊急疫情要做緊急手段，不能等國外慢慢分配疫苗或等待第三期實驗，世界衛生組織（WHO）因為緊急疫情也開過幾次會要訂定保護性抗體標準，讓世界各國疫苗廠去遵循，目的就是想要用一個標準來評斷所有疫苗將來上市使用的許可。

李秉穎直指，「終極目標不是要做第三期」，其實輝瑞、莫德納都沒有完成第三期，因為要蒐集2、3萬人去比較，還要花1、2年追蹤疫苗接種者。因此他們都沒有完成正式授權，目前緊急授權所繳交的僅是第三期的期中報告，而期末報告一段時間後才會出來。

換言之，如果國產疫苗要做第三期，時間、地點及人數的種種衡量結果，應有調適性作法，李秉穎直呼「難道沒看到台灣非常緊急了嗎？ 還要一、兩年看到第三期才可以授權？到時候疫情已經將近尾聲了啦」不要再古板死守一定要做第三期，現在不讓國產疫苗上市，等於「台灣自打嘴巴」、等於是「自殘」的行為。

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