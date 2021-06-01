萬華單親媽確診「獨留2幼子」　里長曝現況：整天都是救護車哨響

▲萬華議員服務案件量暴增，市議員郭昭巖近日會勘時，全程口罩面罩不離身。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

萬華區民代、里長電話接不完，面對生命等不到病房、輕症轉重症、甚至在眼前溘逝，大多時候無能為力。台北市議員郭昭巖說，服務案件每天都在新增，許多輕症確診者被告知「在家裡等」，有民眾一等3天，「那3天就很可怕，又不是每個家庭都有1人1室、1人1衛浴，尤其萬華有些家庭空間蠻小，所以就很容易感染到家人。」

「每天我都好害怕，不希望聽到不好的事情...，」郭昭巖受訪時一度哽咽，她舉例，有一名萬華居民PCR核酸檢測確診陽性後不敢回家，又因等不到病床，只能坐在醫院走廊，一等就是數日，等待期間，家中妻子又確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭昭巖又說，一名萬華單親媽媽確診，病床是等到了，兩個小孩卻無人協助安置，郭昭巖協調社會局介入，孩子生活暫時無虞之後，其中一名孩子卻開始發燒，最後也確診。這名單親媽媽在病房內打電話請求協助，希望能和孩子住在同一間病房，郭昭巖只能無奈回應她：「現在有病房就趕快先住進去了...。」

一家四口，三人感染

「已經忘了從哪天開始，萬華整天救護車、哨聲響⋯，」在社區第一線，市議員吳沛憶目睹疫情變化，電話幾乎沒有停過，「很多人已經打衛生局1922求助無門，等待很多天沒收到通知，或在等待期間，覺得自己狀況已經很不好了，才會打到我們這裡來。」

先前輕症確診者被告知在家等或在家隔離的情況，已造成不少家庭內感染。吳沛憶說，「我這週處理的，幾乎都是家裡有一個人確診，其他人陸續確診的狀況，他們沒辦法1人1室，1傳2、1傳3，又有更多人需要送檢疫所、送醫院，」她受訪前才接獲一通民眾陳情，對方是一對夫妻有兩個孩子，其中3人已經確診，「媽媽是重症患者，終於進馬偕，爸爸今天帶兩個小孩去做採檢，結果爸爸跟兒子都是陽性，女兒沒有，他就問我，如果他帶兒子去檢疫所，那女兒該怎麼辦？一家人如果感染，就會有兒女照顧、長者照顧的問題。」

輕症者也可能病情突然轉重，卻因為醫療壅塞而發生悲劇。「他們初判是輕症，情況可能慢慢轉重，衛生局可以先安排視訊看診，但也沒辦法用藥，因為隔離，視訊也只能目視看一下狀況，要排到病床才能治療，有個案是一名獨居的茶室小姐，已經虛弱到半昏迷，也因為急診室滿了，救護車又把她送回家裡。今天她真的狀況很糟，又叫了一次救護車，才排到醫院剛好有床。」吳沛憶認為，「台北市衛生局應該要公布還有哪些確診、在家等待後送的患者數量，並公佈實際醫院及檢疫所空床數量，「我一直有個問號，到底還差多少？」

郭昭巖也直言：「我坦白講，聯醫也很可憐、很辛苦，因為他們能力有限，防疫科，疾管科電話幾乎打不進去，太多人打了，打都打不進去...，」他說醫療系統人手嚴重不足，不只醫護不夠，連行政人員都不夠。

「同層樓的有人確診被載走，其他人卻都不去篩檢...」

萬華青山里里長李昭成也指出，「疫情剛爆發時，民眾都被告知要在家裡自我隔離，其實放回家裡就是社區的不定時的炸彈⋯一時也很混亂，防疫旅館、檢疫所或醫院都沒有統合好，」確診者個資保密，其實連里長也不會知道，「但有些人非常痛苦，病情久了以後一直惡化，有些很害怕、求助無門，就打電話給我。」

他每天有不同棘手狀況要解決，像嚴重的確診者出門可能會嘔吐，必須儘速安排清消，或是安排有接觸史的弱勢居民篩檢，「有一些蝸居、弱勢的人，同層樓的有人確診被載走，其他的人卻都不去篩檢，好在衛生局趕快聯絡屋主，由屋主先替他們代墊費用，派防疫計程車載他們，好險蝸居那九個人篩檢完之後是陰性，我就比較鬆口氣⋯。」

李昭成認為這一個禮拜處理社區確診病患的流程已經慢慢上軌道，「民政局做了各局處整合，接到確診者電話，我按區公所流程，由衛生所直接跟確診者聯絡，我很多案子，今天晚上報，隔天早上就來載走了。」



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】消失的病床 疫情海嘯裡的病患、醫護、消防員

【消失的病床1】老夫婦受訪談防疫成功 如今夫病死妻確診還被醫生趕

【消失的病床2】「吃青菜都變苦苦的」 6旬慢性病人苦盼照X光