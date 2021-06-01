東港篩檢站啟用　警穿著全套防護衣支援檢疫維安

▲東港警分局員警穿全套防護衣在東港篩檢站執行防疫維安勤務，相當辛苦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於今（1）日起至4日止共4天，在東港大鵬灣濱灣公園前設置「東港社區Covid-19篩檢站」，每日從早上8至17時進行社區採檢工作，轄區的東港警分局配合縣政府防疫政策，派員到場維護篩檢站民眾秩序，由於員警面對第一線防疫工作，為了自身安全必須穿全套的防護衣在現場維護安全秩序，雖然汗流浹背，相當辛苦，但員警認，只要能杜絕疫情擴散，再多的苦也是值得的。

▲▼東港社區篩檢站。

警方表示，該採檢站優先篩檢對象為：1.東港鎮南平里、東隆里里民。2.曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民。3.若有上呼吸道或嗅覺異常等疑似症狀的東港鎮居民。接受網路、電話預約及現場掛號，每日上午8-12時及13-17時分2時段，每時段100人，每日共計服務200名鄉親。

篩檢流程及區域略為「報到」、「掛號」、「採檢」及「等候」，篩檢站分「採檢區」、「篩檢艙」、「等報告區」及「留置區」。

東港警分局全力投入支援防疫相關工作，每班至少警力2名在場維護秩序，因天氣炎熱，員警卸下防護衣及手套後的制服都是汗漬，雙手也被汗水泡皺。

東港警分局長林文煜提醒民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，保護自己也是保護他人，防疫期間全體員警會持續治安、交通及為民服務，堅守警察該有的勤務，期盼民眾能遵守防疫措施，體諒配合第一線的警、消、醫護人員，一起團結防疫，守護屏東、守護臺灣。

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